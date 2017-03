Modernisation des transports ferroviaires : Ambitieux programme a l’horizon 2019

Un nouveau programme de renforcement des capacités de transport ferroviaire à l’horizon 2019 a été lancé par la Société nationale des transports ferroviaires.

Le programme comprend l’acquisition de 40 locomotives de type Diesel-électrique pour le transport de marchandises, dix autorails pour les grandes lignes ferroviaires à travers le pays, dix autres pour les besoins des dessertes régionales, vingt autres automotrices de banlieues et cent wagons céréaliers, ont précisé des responsables de la SNTF, en marge d’une manifestation d’information «les nouveaux trains, pour un service de qualité».

Deux cents wagons-citernes pour le transport du carburant, 100 wagons plats porte-conteneurs «High club» et 100 autres wagons phosphatiers, figurent également au menu de ce programme d’équipement de la SNTF, ont-ils signalé. Cette société de transport ferroviaire, dont le parc matériel pour le transport des marchandises est de 11.510 wagons, compte avec ce nouveau programme renforcer ses capacités de transport de marchandises à plus de 15 millions de tonnes par an, ont-ils souligné. Le réseau des transports ferroviaires, qui est aujourd’hui des plus modernes du continent africain, s’étend sur un linéaire de 4.560 km, dont 3.850 km de lignes exploitées, 552 km de lignes en double voie et 324 autres kilomètres de lignes électrifiées. Les gares en exploitation sont au nombre de 175 et les haltes, également en exploitation, au nombre de 215, a-t-on fait savoir aussi à l’occasion de la même manifestation.

Un vaste programme de réhabilitation et de modernisation de 202 voitures de voyage ferroviaire est actuellement lancé par la SNTF, a-t-on appris de la directrice de l’atelier régional spécialisé de Sidi Bel-Abbès, relevant de la SNTF.

«Ce programme, d’un coût de plus de huit milliards de DA, s’inscrit au titre des efforts de redressement et de la reprise du trafic et aussi pour répondre et prendre en charge la forte demande de la clientèle de notre société», a affirmé Mme Boumaaza Abbassia. «Le programme de réhabilitation et de modernisation de ces 202 voitures de voyage ferroviaire, et qui concerne la modernisation de deux grandes séries de voitures, à savoir celle des banlieues datant de 1976 et celle des grandes lignes qui datent de 1985, vise la modernisation de 74 voitures de grandes lignes (18 de première classe et 56 de deuxième classe), 09 voitures-restaurants, ainsi que 33 autres de grandes lignes de nuit (10 voitures de première classe et 23 de deuxième classe)», a-t-elle précisé. Quatre-vingt-six autres voitures de banlieues (72 voitures de banlieues et 14 autres voitures de cabines) sont aussi prises en charge par les ingénieurs et techniciens du même atelier de la SNTF avec une intégration à 100 pour cent algérienne, a fait savoir la même responsable de la SNTF. La réhabilitation et la modernisation de ces équipements de voyage ferroviaire est effectuée avec le savoir-faire et la technicité de nos ingénieurs et techniciens en partenariat avec une entreprise étrangère, signale Mme Boumaaza. L’investissement de la SNTF dans ce programme est dédié à plus de 6 milliards de DA à la partie modernisation, plus de 75 millions de DA à l’assistance technique, plus d’un milliard de DA à la partie pièces de remise à niveau et enfin plus de 154 millions de DA à l’outillage, a expliqué la responsable du même atelier.



Restauration des anciennes gares



Les anciennes gares ferroviaires, qui ne sont plus en service et qui représentent une valeur historique et architecturale, seront réhabilitées pour accueillir des activités sociales et culturelles au profit des travailleurs ou des citoyens, a déclaré le directeur général de la SNTF. Ces gares, dont certaines datent du début du 20e siècle, à l’exemple de celles de Bechar et de la commune frontalière de Béni-Ounif, seront réhabilitées et protégées, au titre d’une opération de préservation du patrimoine architectural de la SNTF et du pays en général, a affirmé M. Yacine Bendjaballah. Nous comptons sauvegarder ce patrimoine qui fait partie de l’histoire du chemin de fer en Algérie, à l’instar des gares de Béni-Ounif et de Bechar, pour pérenniser ces lieux historiques en les dédiant aux activités sociales et culturelles, au bénéfice du secteur des transports ferroviaires, a-t-il expliqué. En outre, le premier responsable de la SNTF a rappelé l'ouverture, début mars à Annaba, d'une première école de formation spécialisée aux métiers du chemin de fer, dans le cadre de la formation continue des agents de la SNTF.



Bechar-Oran : Un train moderne en juillet prochain



Un train moderne sera mis en service en juillet prochain au profit des voyageurs de la ligne Bechar-Oran, a annoncé, mardi à Bechar, le directeur général de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Nous allons mettre en service dès le mois de juillet prochain cinq nouvelles voitures répondant aux normes internationales de transport ferroviaire et comprenant toutes les commodités et services de qualité, pour répondre aux attentes des voyageurs sur la ligne Bechar-Oran, a affirmé Yacine Bendjaballah, en marge d’une manifestation « Portes ouvertes sur les transports ferroviaires ». Ces voitures de voyage ferroviaire seront renforcées mensuellement par quatre autres et ce, jusqu’au mois de janvier 2018, où la SNTF mettra à la disposition des populations du Sud-ouest son nouveau train Coradia, dont la SNTF a fait, en juillet 2015, la commande de dix-sept unités à la société française ALSTOM. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du programme de modernisation et d’extension du réseau de la SNTF et dont la concrétisation est prévue début 2018, va permettre de relier, entre autres, Alger aux villes d’Oran, Annaba, Constantine et Bechar, a-t-il souligné.

L’acquisition du nouveau train à moteur diésel et électrique de grande vitesse répond à un cahier des charges détaillé fourni par la SNTF au constructeur français, avec comme objectif d’offrir aux voyageurs des conditions de voyage agréables, a expliqué M. Bendjaballah. La modernisation des voitures du train Béchar-Oran, en juillet prochain, a été favorablement accueillie par des habitants de la région présents à l’occasion des «Portes ouvertes sur les transports ferroviaires», et intervient comme une concrétisation du savoir-faire des ingénieurs et techniciens nationaux de l’atelier régional de rénovation et de modernisation des équipements de voyage ferroviaire de Sidi Bel-Abbès, a précisé le Dg de la SNTF. Les cinq voitures prototypes présentées à cette occasion à la gare de Bechar sont dotées des commodités nécessaires aux voyages de grandes lignes comme c’est le cas de la desserte Bechar-Oran (700 km).

Les voitures comprennent des fauteuils confortables, wagons couchettes de première et deuxième classes, climatisation centrale, sanitaires, wagon restaurant, le tout dans un design répondant aux standards internationaux, a indiqué Mme Boumaaza Abbassia, directrice de l’atelier régional de rénovation et de modernisation des équipements de voyages ferroviaire de Sidi Bel-Abbès. Elle a aussi assuré que son établissement livrera jusqu’au mois de novembre prochain quatre voitures similaires mensuellement et ce, jusqu'à la mise en service du train Coradia. (APS)