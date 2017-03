Fédération nationale des importateurs et exportateurs : Une naissance attendue

Une fédération nationale des importateurs et exportateurs algériens a été créée dans le but d'organiser et de structurer les opérateurs activant dans le commerce extérieur en vue de promouvoir notamment les exportations du pays. Créée sous le nom de Fédération nationale des importateurs et exportateurs (FNIE), cette organisation affiliée à l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a tenu hier à Alger son congrès constitutif avec la participation d'une cinquantaine d'opérateurs en majorité des exportateurs, venus de 25 wilayas, Lors de cette réunion constitutive, les opérateurs présents ont désigné un jeune exportateur de produits agroalimentaires, Djamal Eddine Seid, comme président de cette organisation, ainsi que dix membres du bureau chargés, entre autres, de l'organisation, de l'investissement, du tourisme, des finances, des relations avec les marchés extérieurs, de l'information et des affaires juridiques. Présent à cette réunion, le secrétaire général de l'UGCAA, Salah Souilah, a indiqué qu'avec la mise en place de cette nouvelle organisation, le nombre total de fédérations affiliées à l'UGCAA s'élève désormais à 17 fédérations. Selon lui, la FNIE va permettre de regrouper l'ensemble des opérateurs de cette profession qui sont membres de l'UGCAA mais n'étaient pas structurés.

"Nous ambitionnons d'étendre la présence de cette fédération à travers les 48 wilayas du pays pour faire d'elle un porte-parole de référence pour l'activité", a-t-il avancé. Invité à cette réunion, le président de "Conseil export", Smaïl Lalmas, a estimé que ce type d'organisation pourrait aider à l'émergence d'exportateurs algériens et au développement de cette activité. "On parle de plus en plus d'exportateurs. L'activité a, donc, besoin d'être structurée et organisée dans le but de recenser les différents problèmes rencontrés sur le terrain et les soulever aux décideurs", a-t-il noté.

"Ce sera un espace pour réunir les opérateurs afin d'échanger et de mettre en valeur le capital-expérience pour réussir à international, chose qui n'est pas facile pour un pays sans tradition dans ce domaine", a-t-il fait valoir.

A fin 2016, l'Algérie comptait plus de 200 exportateurs inscrits au registre national du commerce et plus de 4.500 importateurs.

Les exportations hors hydrocarbures avaient baissé à 2,06 milliards de dollars en 2016, contre 2,6 milliards de dollars en 2015 (-20,1%).