Regard : La fine «bouche» de l’or bleu

L’eau est- elle en train de nous jouer des tours ? A l’heure où nous sommes, tout laisse croire que cette ressource, a plutôt tendance à se montrer, de plus en plus, avare et moins généreuse. Le précieux liquide, l’or bleu comme aimerait l’appeler les spécialistes de la question environnementale, se fond comme neige dans la nature, à la seule différence que cette fois-ci, contrairement à la fonte de neige, phénomène, somme toute naturelle, connu pour son rôle important et protecteur, l’amenuisement de l’eau, laisse souvent des égratignures, voire même des plaies difficiles à se cicatriser. C’est un fait, l’agriculture, l’industrie, la vie sur terre, tout court dépend de ce besoin fondamental qui nous laisse sur notre « soif ». La disparition de cette ressource est une vérité à ne point nier, de nos jours qui se confirme avec un boom démographique incontrôlé, une pollution effrénée et surtout une croissance démesurée de l’activité industrielle, caractérisée, par une surconsommation de la ressource. On en a, de moins en moins d’eau, chez-nous et l’option du « rationnement » se fait ressentir, se voit même, tous les jours que Dieu fait, chez-nous. En tant que pays semi-aride, nous sommes frappés de plein fouet, par le déficit pluviométrique, les caprices de la nature et donc, de sécheresses récurrentes, durement subies, notamment en été et même en dehors de cette saison. Nos villes et nos quartiers manquent d’eau et les robinets ne coulent plus, comme avant. Des preuves tangibles et qui ne laissent point de doute que le stress hydrique nous guette. Ses prémices sont d’ailleurs visibles avec des coupures d’eau potables fréquentes, y compris à Alger, plus particulièrement, côté ouest où les restrictions nous font revivre l’époque des jerricans et surtout de « Dja elma », nouvelle version, bien sûr. Aujourd’hui, une meilleure gestion de la ressource s’impose pour rentabiliser tous les équipements hydriques qui existent et pour lesquels des enveloppes astronomiques ont été dégagées pour mieux couvrir les besoins en eau de la population. Un autre défi, sans doute à relever, pour notre sécurité hydrique. L’enjeu est de taille.

Samia D.