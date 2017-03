1er Salon du jardinage Jambrico : Un choix économique et écologique

La saison du printemps débute avec le Salon du jardinage, dédié aux amateurs et passionnés de jardinage, pour eux, pour ces amoureux de la nature, c’est une merveilleuse façon de passer son temps.

Pour les amateurs du jardinage d’aménagements extérieurs et du bricolage le premier Salon dédié à ce thème, à ouvert ses portes hier à Alger au Palais des Expositions Pins Maritimes, SAFEX qui s’étalera jusqu’au 26 du mois en cours.

Il s’agit d’un Salon dédié à nos « extérieurs » et à la façon dont on s’en occupe dès que le printemps montre le bout de nez. C’est un peu la nature humaine qui fait, qu’à la fin de l’hiver, beaucoup d’entre nous jettent un regard nouveau sur leurs balcons, leurs terrasses, et pour les plus chanceux, leurs jardins. Et c’est également le moment à partir duquel nous nous inquiétons de l’état de nos demeures, et nous nous mettons à réparer, arranger et embellir. Jambrico est donc une exposition/vente de produits et outils en rapport avec le jardin, ses aménagements ainsi que le nécessaire du bricoleur. Plus d’une vingtaine d’exposants représentant une centaine de marques et de procédés, comprenant la plante ornementale, le mobilier et autres fontaines de jardin, sans oublier les installations de piscines hors-sols, saunas et tout l’outillage nécessaire au travail manuel nécessaire pour prendre soin de son intérieur et de son espace de vie «extérieur». Lors d’un point de presse organisé en marge de la tenue du salon, les organisateurs ont déclaré que « cette première édition accueille une vingtaine d’exposants nationaux avec la participation d’un exposant coréen installé en Algérie ». Et d’ajouter que plus d’une centaine de marque, d’utiles et de matériels et de produits sont exposés au grand public ».



Un réel entrainement sportif



Sur les lieux, Ahmed, un exposant de matériel de jardinage a expliqué que « l’activité du jardinage est un passe temps qui se résume principalement par le travail de la terre à accomplir avec plaisir chez soi à l'intérieur ou à l'extérieur.

Il y’a beaucoup de femme qui viennent acheter, demander l’avis des vendeurs pour mieux entretenir leur jardin ou leur potager ».

Et de poursuivre « le jardinage est une très bonne activité physique qui apporte un bénéfice sur la santé de l’individu.

Ce bénéfice est trop souvent méconnu par des novices qui ne retiennent que les courbatures du lendemain faute de ne pas avoir respecté certains principes de bonnes pratiques.

Ceci dit, il est inutile de jardiner à longueur de journée ! Quelques heures de jardinage de temps en temps suffisent pour la santé. Sur les lieux un autre sujet est évoqué par les organisateurs. Il s’agit du facteur de l'urbanisation de la planète qui est en augmentation permanente. « D'ici quelques décennies, la grande majorité des hommes habiteront une ville, assure les organisateurs. Mais le besoin de nature, de plantes, restera ancré en chacun de nous, ne serait-ce que parce que nous en avons besoin pour vivre » souligne-t-on.

Les beaux jours arrivent, alors ce Salon se place donc comme un grand rendez-vous de la mise en valeur de notre flore et faire briller nos jardin. Des chaises longues, transats et autres chiliennes colorées sont exposés à cette première édition du Salon. En bois massif, rotin, plastique, les bains de soleil habillent votre terrasse ou votre jardin avec style, au bord de la piscine s'imposent.

Wassila Benhamed