Le Coin du copiste : Hamidou est de retour

Rares sont les chanteurs qui ont su se maintenir vaille que vaille sur la scène artistique algérienne quand ils ne sont pas attirés par une gloire fulgurante outre-mer. Hamidou est un interprète de la génération de l’après-indépendance qui a su se faire une place ici et ailleurs à travers un parcours atypique fait d’éclats et de rebondissements entre les airs les plus tendances et l’interprétation classique la plus algéroise. De son vrai nom Ahmed Takdjout, l’artiste est né en 1966 dans le quartier de Belouizdad. Formé dans des écoles de musique traditionnelle comme El Fakhardjia et El Fen wal El Adeb, il se montre bon élève en maniant avec dextérité le violoncelle, le violon et le Rbab ; s’il séduit les amoureux du chant andalou, l’adolescent passe inaperçu. Mais un jour alors qu’il n’a encore que 17 ans, il fait la rencontre de sa vie en se liant d’amitié avec Farid Belkhiret, un musicien de synthé qui lui fait enregistré Jaoula fi lil, son premier succès que le réalisateur Moussa Haddad met en images à travers un clip qui propulsera celui qui sera désormais l’enfant terrible des plateaux de télévision et de la scène musicale, dès 1985, et enchaînera avec un autre tube Serwal loubia. Cette chanson qui fait un tabac parmi les jeunes et est classée 4e dans le top ten de la variété algérienne. Hamidou se distingue alors comme rappeur algérien au style funky et gagne les faveurs du public qui apprécie son jeu de scène, son magnétisme naturel et son sourire d’ange. En 1987 sort le film le passager, dont Hamidou interprète le rôle principal, le film plaît à la jeunesse algérienne qui pour une fois, trouve une histoire d’amour à sa mesure et qui correspond tout de même à son vécu, en opposition aux films d’amour importés d’Orient et d’Occident. L’année 1990 signe le retour du chanteur à ses premières amours avec la sortie d’un autre titre phare Ana sgheir et en 1994 alors que le chanteur moderne se marie, il sort la chanson kabyle Tamaghra Khaloudja qui sans conteste montre que l’artiste a plusieurs cordes à son arc dans la chanson où il investit plusieurs genres dans une polyvalence qui lui va bien et qu’il maîtrise parfaitement. La carrière de l’interprète, après une parenthèse en France qui est une totale réussite, se solde en 2001 par un retour définitif à la chanson du terroir. Hamidou sera en concert à la fin de ce mois pour un gala « exceptionnel » à la salle Ibn Zeidoun de l’Office Riadh El Feth où il se produira avec un mélange de chants hawzis, andalous et de variétés algéroises. A noter que le ticket d’entrée est fixé à 800 DA.

L. Graba