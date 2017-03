Avant-première du film Timgad au cinéma Algeria : Une comédie dramatique entre histoire et présent

Sorti en décembre, Timgad est le premier long-métrage timbré comédie dramatique du réalisateur franco-algérien Fabrice Benchaouche. C’est l’histoire de Jamel, un jeune archéologue émigré d’origine algérienne, envoyé en mission en Algérie pour effectuer des fouilles sur les sublimes ruines romaines du village de Timgad. Le passé s’offre à lui, et le présent lui tombe dessus, lorsqu’il est propulsé entraîneur de foot de l’équipe locale.

T imgad est une comédie dramatique qui nous fixe au fauteuil pendant plus une heure et demie. L’histoire se déroule aux pieds des Aurès, dans une bourgade qui a germé autour des strates des prestigieuses ruines romaines de Timgad. Planté dans un décor extraordinaire du site, hors du temps, enveloppé d’une nature belle et dure, et surtout une terre rebelle et avare. Et pourtant des gens y vivent, chichement, mais ils vivent et rêvent et s’inventent leurs plaisirs et leurs joies quotidiennes avec les moyens des oubliés. C’est dans ce hameau jouxtant ces ruines d’un passé chargé d’une autre vie, où trônent désormais la misère de dame Nature, une administration fantôme, mais aussi (en filigrane) les vestiges récents d’un terrorisme obscure, que l’histoire commence. Ce long métrage a fait l’objet d’une avant-première au cinéma Algeria par l’Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel (AARC). Cette histoire est coécrite par le réalisateur avec l’écrivain, musicien, romancier et dramaturge Aziz Chouaki. Interprétée à merveille par des comédiens éclatants, comme Sid Ahmed Agoumi dans le rôle principal, et Myriem Akheddiou, Mounir Margoun, Lotfi Yahi et Mourad Zeguendi, et surtout les enfants de Timgad. Dans le rôle de Mokhtar, Sid Ahmed Agoumi interprète le rôle de l’instituteur désargenté, iconoclaste, professe le programme à sa manière, à une douzaine d’élèves. Son rêve et son obsession est de former une équipe de foot avec ses petits poussins. Avec une ambition d’obtenir la qualification pour aller affronter une équipe à l’étranger. Sans moyen, où les villageois vivent chichement, de pensions ou de petits boulots de subsistance, le challenge semble perdu d’avance… mais comme l’avait dit Victor Hugo "Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu". Notre instituteur est persévérant. En se rendant dans le village à proximité du site archéologique, il découvre des vestiges historiques qui sont également, dans le présent, le terrain de foot des gamins du village.

Ils sont douze, nés le même jour au milieu des ruines romaines grâce à la magie de Rabia, la sorcière du village, ils n’ont ni tee-shirts ni chaussures et pourtant ils se font appeler "la Juventus de Timgad". Leur objectif est de participer à des matchs et gagner des trophées. Cette comédie recèle de belles valeurs humaines. Les villageois ne portent aucun intérêt pour ces ruines, Sid-Ahmed Agoumi, dans le rôle de Mokhtar, un vieil instituteur qui préfère le foot, a créé la Juventus de Timgad, une équipe de jeunes qu’il rêve de qualifier pour un tournoi international se déroulant à Marseille. Les gamins jouent en sandalettes avec des T-shirts customisés, c’est dire que la Juvé de Timgad a autant de chances de voir Marseille que Gibraltar de participer à la Coupe du monde au Qatar. Jusqu’au jour où l’instituteur découvre que l’archéologue manie mieux le ballon que ses outils de chantier et l’engage illico comme entraîneur. Dans le rôle de Jamal, le comédien Mounir Margoum symbolise le "sentiment d’appartenance". Il revient à son pays d’origine, mais ne s’identifie à aucune composante de cette société. Il est laïc, il boit de l’alcool, il est francophone et pourtant il va s’impliquer totalement dans sa mission celle de former l’équipe de foot.

C’est donc une comédie qui recèle de belles valeurs humaines. Attendri par la situation, et surtout impressionné par le talent de ces gosses, Jamal, qui est un ancien joueur de foot à Marseille, s'improvise entraîneur. Il commence à former ces enfants et découvre au même temps leur situation. Ils sont orphelins de père, la plupart tué pendant la décennie noire, le village se situe dans un des plus importants sites archéologiques d’Algérie et pourtant le manque de ressources est palpable. Mais malgré cette précarité les habitants ne perdent pas espoir, et aspirent à des lendemains meilleurs. Le jeune archéologue se laissera également séduire par une veuve, dont il va tomber amoureux. Malheureusement le cinéaste a timbré le lieu, de clichés… utilisant des chèvres qui manifestent de l’intérêt pour ces ruines depuis que les Russes ont plié bagages, alors que Timgad est un patrimoine de l’Unesco, un site romain exceptionnel auquel l’Etat porte un intérêt exceptionnel pour les vestiges.

La suite manque un peu de suspense et football rime ici avec conte oriental. Par exemple, les onze joueurs sont tous nés le même jour. Football rime aussi avec Pagnol car l’histoire se veut savoureuse, gorgée de soleil, animée de personnages pittoresques, épicée d’observations sociales.

Il y a lieu de noter que ce film sorti en décembre a déjà reçu "le prix du Public" au festival de cinéma méditerranéen de Montpellier. Il a également été sélectionné au marché de coproduction de Dubaï et au forum européen des films méditerranéens de Brindisi en Italie.

Sihem Oubraham