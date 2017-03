Grand angle : Le temps de la remise en cause

lSamedi, l’Europe des vingt-sept se retrouvera à Rome pour célébrer le 60ème anniversaire de son Traité fondateur, ratifié le 25 mars 1957 à Rome. Un traité qui jetait les bases d’une Europe nouvelle et qui n’aura eu de cesse de s’élargir jusqu’à 2016, date du référendum du Royaume Uni qui sonna le glas des ambitions unionistes du continent. Dans la capitale italienne, les chefs d'Etat et de gouvernement de l’UE auront à cœur de démontrer leur capacité à surmonter la crise de confiance qui la secoue, et prouver ainsi leur volonté de poursuivre sur le chemin tracé par ceux qui, six décennies avant, s'engageaient à

« établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens «.

« Rome doit marquer le début d'un nouveau chapitre pour une Europe unie à 27 «, estime le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, comme pour conjurer les mauvais esprits.

Les retrouvailles de ce samedi devraient donc permettre, par la détermination des 27 et consignée dans une déclaration solennelle,

« de rendre l'Union plus forte et plus résistante, grâce à une plus grande unité et solidarité entre nous «. Reste cependant que les dirigeants européens savent que rien ne saura plus comme avant, et que le grand rêve nourri des années durant de construire à terme une Europe unifiée et solidaire est en train de s’écrouler. Pis encore, au moment où de plus en plus des voix de l’intérieur du continent revendiquent la remise en cause de l’Union telle qu’elle est aujourd’hui, ceux qui continuent à y croire sont considérés comme des utopistes. Des voix renforcées par le Brexit, la vague migratoire, la crise économique et le terrorisme. Pour faire avancer le projet européen, le président de la Commission a dévoilé le 1er mars, dans un «Livre blanc» sur l'avenir post-Brexit, cinq pistes de réformes de l'UE. La proposition parviendra-t-elle à calmer la tempête qui frappe depuis plusieurs mois l’Europe ?

Il est certainement trop tôt pour prédire quelles seront les réactions et les intentions futures des uns et des autres parmi les dirigeants européens, d’autant qu’ils sont aujourd’hui confrontés au mécontentement de leur opinion nationale, exacerbée par la montée du populisme et des partis de l’extrême droite. Mais ce qui est sur, c’est que l’Europe de demain sera bien différente de celle pensée en 1957.

Nadia. K