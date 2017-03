Dans la LUCARNE : Une nouvelle ère

lLe football algérien et ses structures, notamment la FAF, ont un nouveau président. Il remplace ainsi le président sortant, Hadj Mohamed Raouraoua. Celui-ci avait fait du bon travail, même si lors de la dernière CAN-2017 au Gabon, les Verts n’ont pas brillé, ils se sont fait éliminés dès le premier tour. Tout le monde regrette déjà passage. mais aujourd’hui, il faut tirer un trait sur ce qui vient de se passer et tourné le regard vers l’avenir du ballon rond national car, qu’on le veuille ou non, c’est le futur qui nous intéresse. Notre football, qui a réussi à se qualifier aux huitièmes de finale lors du Mondial brésilien en 2014 est en train de battre en retraite. Il y avait alors la nécessité unanime, à priori, d’un changement qui puisse requinquer d’une certaine façon notre football qui en a grand besoin. Il faut dire que beaucoup de scories existent encore et qu’il fallait agir pour les supprimer pour la bonne marche de notre football. Celui-ci, par les temps actuels en a besoin d’un coup d’accélérateur et aussi d’une réforme pour que tout se remette en place. Des frictions sont encore palpables entre les uns et les autres. Le nouveau locataire de Dely Ibrahim, mais aussi de Sidi Moussa est animé d’une farouche détermination pour que la famille du football national retrouve la sérénité et la placidité qui a toujours était sienne. Entre autres, Zetchi, jeune et fougueux, place parmi ses priorités la proposition d’une amnistie générale afin qu’on puisse travailler main dans la main pour le bien de notre football qui recèle des talents à profusion pour régner sur l’Afrique. Ce n’est pas normal qu’un pays comme l’Algérie avec un tel potentiel juvénile, ces moyens financiers et ces infrastructures n’arrivent pas à mettre sur son maillot une deuxième étoile. Hormis celle de 1990, lorsqu’on a organisé la CAN, l’Algérie court toujours derrière un deuxième sacre. La sélection nationale a également besoin d’un sélectionneur qui connaît le football algérien et surtout son jeu. Il est clair qu’il va entamer de suite le travail, surtout que la situation urge, après la réunion du Bureau Fédéral d’ici dimanche ou lundi à Sidi Moussa afin de déterminer la tâche de chacun. Il est clair que tout le monde a remarqué que le nouveau locataire de Dely Ibrahim semble très motivé pour réussir quelque chose de probant. Ce n’est pas quelqu’un de craintif ou peureux face aux grandes missions qui l’attendent. Ce qui est bien, c’est que tout le monde n’a pas manqué de le féliciter, même le président sortant qui l’a encouragé et lui a promis de l’aider. D’ailleurs, Zetchi, présent pour la passation de consignes avec Raouraoua, a regretté que l’ex-président ne soit pas réélu au Comité exécutif de la CAF. Néanmoins, il estime qu’on fera tout pour trouver quelqu’un pour occuper ce poste. Ce qui ressort de cette AGE de la FAF, c’est l’unanimisme qui l’a caractérisée. Même ceux qui ont voulu s’appesantir sur des questions relatives aux procédures réglementaires de l’organisation de l’AGE ont « botté » finalement en touche.

En fin du compte, tout le monde a applaudi l’intronisation de Zetchi à la tête de la FAF. Parmi eux, les anciens de l’équipe FLN, mais aussi les chantres du joueur du cru, Benchikh et Madjer. Outre cela, Zetchi a réussi avec tact à éviter une crise avec les joueurs émigrés en affirmant « qu’ils seront avec nous » et qu’il ne fait aucune discrimination entre «pros» et joueurs du cru.

Après les inquiétudes, la sérénité et la solidarité reviennent, avec Zetchi, dans notre football qui retrouve ses lettres de noblesse.

Hamid Gharbi