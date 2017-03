Sélection algérienne : Bientôt un nouvel entraîneur

La nomination d'un nouvel entraineur national pour la sélection première est une "urgence" pour le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, a-t-il déclaré lundi, précisant qu'il compte régler ce dossier dans moins de "20 jours". "Le Bureau fédéral et moi allons choisir un nouveau sélectionneur national après notre première réunion prévue dans les tous prochains jours. Nous avons déjà des noms d'entraîneurs qui nous ont été proposés, mais nous allons faire en sorte d'opter pour celui qui répond à la philosophie de jeu algérienne", a expliqué Zetchi au cours de la conférence de presse qu'il a animée après son élection lors de l'Assemblée générale tenue au Centre technique de Sidi Moussa (Alger). Le nouveau patron de l'instance fédérale n'a rien voulu dévoiler davantage à propos du successeur du Belge, George Leekens, démis de ses fonctions au lendemain de l'élimination des Verts dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2017) au Gabon. "Ce que je peux assurer, c'est que le futur sélectionneur national travaillera à plein temps en Algérie. Il aura à charge de suivre de près le championnat local et ses joueurs. Il sera même convié à organiser au moins un regroupement mensuel pour les joueurs locaux, en dehors des dates de la Fédération internationale de football (FIFA)", a-t-il expliqué. Le successeur de Mohamed Raouraoua en a profité pour "lever l'ambiguïté'' sur ses intentions vis-à-vis des joueurs évoluant à l'étranger, précisant que ses récentes déclarations à ce sujet "ont été mal interprétées". "Je n'ai jamais déclaré que je vais fermer la porte de la sélection algérienne aux joueurs évoluant dans les championnats étrangers. Cette catégorie d'internationaux a tout le temps donné pour l'équipe nationale, et ce n'est pas moi qui vais la marginaliser. Et puis, ce n'est pas moi aussi qui vais établir la liste des joueurs convoqués, car il s'agit du ressort du futur sélectionneur national", a-t-il encore dit. Et de promettre : "Ce qui va changer, c'est que le joueur local bénéficiera de plus de considération pour qu'il soit lui aussi motivé pour rejoindre l'équipe nationale. À l'arrivée, le sélectionneur prendra les meilleurs, qu'ils soient du cru ou de l'étranger, car il sont tous pour moi des joueurs professionnels". Zetchi compte justement prendre attache avec les joueurs de l'équipe nationale évoluant à l'étranger pour leur faire savoir que "l'Algérie aura toujours besoin de leurs services", a-t-il souligné.

Proposition d’une amnistie générale

Le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a annoncé, quelques instants après son élection à la tête de la première structure du sport roi en Algérie, qu'il comptait proposer aux membres de son Bureau fédéral de décréter une amnistie générale au profit des joueurs, entraîneurs et dirigeants faisant l'objet actuellement de diverses sanctions. Par cette action, le désormais ex-président du Paradou AC voudrait traduire sur le terrain ses ambitions de "rassembler la famille footballistique nationale", a-t-il dit. "Je suis pour l'union des forces. J'oeuvrerai également pour que chaque corporation soit organisée dans une structure qui lui appartienne afin que le football algérien tire profit de tous les acteurs de la scène", a encore déclaré le nouveau patron de la FAF, qui s'empresse d'entrée à "tendre (sa) main" à toutes les parties pour que "chacune contribue à sa manière à la résurrection de la discipline".