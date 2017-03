Après l’élection de Zetchi : Ses priorités

Kheireddine Zetchi, élu lundi nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF) s'est engagé, quelques instants après sa victoire à "réhabiliter" la discipline, indiquant qu'il comptait entamer son opération à la base en redonnant au football amateur ses lettres de noblesse.

«Le football a besoin d'être réhabilité. C'est ma principale mission après mon arrivée aux commandes de la FAF. J'estime qu'il faudra revenir à la base pour espérer réussir dans notre entreprise en accordant au football amateur l'importance voulue", a déclaré Zetchi lors de la conférence de presse ayant suivi son élection pour le mandat olympique 2017-2020. Zetchi, président du Paradou AC, le leader incontesté de la

Ligue-2, a récolté 64 voix contre 35 et 4 bulletins nuls de l'ensemble des 103 membres ayant participé à l'assemblée élective qui s'est tenue au Centre technique de Sidi Moussa (Alger), et qui a été marquée à ses débuts par la montée au créneau de certains membres qualifiant "d'illégal" le rendez-vous en l'absence du président de la commission électorale désigné par l'AG ordinaire, en l'occurrence Ali Baâmeur. Outre la réhabilitation du football national, le successeur de Mohamed Raouraoua fait de la "résurrection de la sélection nationale première" son autre priorité, tout en promettant d'accorder plus d'attention pour les sélections des jeunes, lui qui est réputé pour être un partisan de la politique de formation, faisant ses preuves au PAC comme traduit par l'Académie qu'il avait mise en place en 2007, dans une première expérience du genre en Algérie.

À ce propos, il a annoncé qu'il projetait d'ouvrir "quatre centres de formation fédéraux au Centre, Est, Ouest et Sud", en attendant que les clubs "jouent leur rôle dans ce domaine". Le professionnalisme adopté dans le football algérien depuis 2010 et qui tarde à ''décoller'' sera parmi les premiers projets que Zetchi compte lancer, soulignant la nécessité d'oeuvrer pour une "véritable réforme" dans ce registre.

Pour ce faire justement, le nouveau président de la FAF a promis de réactiver la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), estimant que cette structure avait un "rôle prépondérant" dans la professionnalisation du football national. "C'est une structure qui servira pour accompagner les clubs dans le véritable processus de professionnalisation. Elle les aidera à équilibrer leurs finances, d'autant qu'ils sont actuellement déficitaires", a encore expliqué Zetchi qui a rendu hommage au précédent Bureau fédéral, à sa tête le président sortant Mohamed Raouraoua, pour "tout ce qu'il a fait pour le football algérien", mettant en exergue les "bienfaits de sa politique notamment sur le plan financier".