Formation des jeunes dans le monde arabe et sécurité européenne

Une délégation du Parlement à Louxor…

Le parlement algérien prend part à la 3e session de formation sur "L'autonomisation des jeunes dans le monde arabe", organisée par la Ligue arabe aujourd’hui et demain à Louxor (Egypte), a indiqué hier un communiqué du Conseil de la nation. L'atelier s'articule autour du "renforcement de la connaissance des parlementaires et du débat de leur rôle dans l'autonomisation des jeunes", outre "l'échange de vues pour éclaircir les visions et concepts divers autour des questions d'autonomisation des jeunes dans les pays arabes en vue d'une intégration dans les programmes de développement à travers les expériences internationales, régionales et nationales pionnières". La rencontre vise également à "relancer le rôle du Forum des parlementaires arabes pour la population et le développement en tant qu'axe fondamental dans la gestion des débats autour des études et recherches sur l'amélioration de la réalité des jeunes". Le parlement algérien sera représenté à cette session par un membre du Conseil de nation et vice-président du Forum des parlementaires arabes pour la population et le développement, Abdelmadjid Teguiche.

… et une autre à Sarajevo



Une délégation parlementaire algérienne participe aux travaux de la réunion conjointe de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), consacrée à la région ouest des Balkans et aux défis de l'intégration européenne, prévue à Sarajevo (Bosnie Herzégovine), aujourd’hui.

Les participants à cette réunion, organisée par le Groupe Spécial Méditerranée et Moyen-Orient de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, se pencheront sur "plusieurs sujets axés principalement sur la région ouest des Balkans ainsi que les défis de l'intégration européenne et leurs conséquences sur la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA)", a précisé la même source.

Cette réunion conjointe abordera également d'autres sujets portant sur "le renforcement de l'Etat de droit et des institutions démocratiques, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme dans la région, la crise des réfugiés et migration et la réforme des secteurs de la défense et de la sécurité", a encore précisé le communiqué.

Il convient de rappeler que le parlement algérien prend part régulièrement aux réunions de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, en tant que partenaire méditerranéen. (APS)