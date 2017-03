Plateforme économique africaine : M. Bouchouareb présente l’expérience algérienne de l’énergie

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, a eu des entretiens avec le Président du Zimbabwe, M. Robert Mugabe, avec le Président de Madagascar, Hery Rajaonarimampianina, le président de la Commission de l’Union africaine (UA), M. Moussa Fakih, Mme Louisa Diogo, vice-présidente de la fondation de l’Union africaine et ancienne Première ministre du Mozambique, ainsi que le ministre du Développement industriel du Mali.



Le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, a pris part hier à Port Louis (Maurice) à un panel lors de la réunion inaugurale de la Plateforme économique africaine et durant lequel il a présenté l’expérience de l’Algérie dans le domaine de l’énergie, selon un communiqué du ministère.

M. Bouchouareb « a fait part à cette occasion de l’expérience de l’Algérie dans le domaine de l’énergie et de sa contribution pour les pays du voisinage » tout en relevant « l’intérêt et la nécessité à accorder au secteur de l’énergie afin de faire face aux défis actuels et futurs ». En marge des travaux, M. Bouchouareb a eu un entretien avec le président du Zimbabwe M. Robert Mugabe qui l’a chargé « de transmettre ses salutations à son frère le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika ». Le ministre de l’Industrie et des Mines s’est également entretenu avec le Président de Madagascar Hery Rajaonarimampianina, le président de la Commission de l’Union africaine (UA) M. Moussa Fakih, Mme Louisa Diogo, vice-présidente de la Fondation de l’Union africaine, et ancienne Première ministre du Mozambique ainsi que le ministre du Développement industriel du Mali. A l’ouverture des travaux, le Premier ministre mauricien Anerood Jugnauth a relevé de l’importance d’un « continent africain uni, ce qui constitue un élément clé pour le continent », affirmant que la mise sur pied de l’African Economic Platform marque un tournant dans l’histoire de l’Afrique.

Cette rencontre de trois jours organisée à l’initiative de l’Union africaine (UA) va instituer un nouvel espace annuel pour les dirigeants africains afin d’établir un dialogue entre des dirigeants politiques africains, des chefs d’entreprises, des universités et des intellectuels. Plusieurs chefs d’Etat et de Gouvernement prenant part à cette conférence, dont ceux de la Guinée, de la Zambie, du Zimbabwe, de Malawi, de Kenya, de Madagascar, des Comores, de la Tanzanie, de la Namibie, du Swaziland et de l’Ethiopie.

Des sessions plénières sont programmées avec pour thématiques l’habilitation des jeunes par rapport à l’emploi, l’innovation et l’entrepreneuriat, la compétitivité dans le secteur privé en Afrique et la suppression des barrières qui entravent la communication et la circulation des biens, des personnes et des services.

La Plateforme permettra d’explorer des opportunités et options réalistes pour le continent et le monde. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’UA et d’autres décisions et programmes progressistes visant à promouvoir l’intégration et le développement de l’Afrique, selon le ministère. (APS)