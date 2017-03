à l’occasion de la fête de l'indépendance de la Tunisie : Le Président Bouteflika réitère la volonté de l'Algérie d'approfondir sa coopération

Renforcer la coordination au service des intérêts suprêmes des deux pays.

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a réaffirmé dans un message de félicitations adressé à son homologue tunisien Béji Caïd Essebsi à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays, la volonté de l'Algérie d'approfondir les relations de concertation et de coopération entre les deux pays et de les promouvoir au rang d'un partenariat stratégique dans divers domaines, dans le cadre des aspirations des deux peuples. "Il m'est agréable, au moment où le peuple tunisien frère célèbre le 61e anniversaire de son indépendance de vous présenter au nom du gouvernement et du peuple algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et nos vœux les meilleurs de santé et de bien-être pour vous-même et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple tunisien frère sous votre direction éclairée", a écrit le Président Bouteflika dans son message.

Cet événement glorieux est l'occasion d'évoquer les sacrifices du peuple tunisien pour l'affranchissement du joug colonial et le recouvrement de sa souveraineté nationale et de remémorer la lutte commune de nos deux peuples frères pour la liberté et la dignité", a ajouté le Chef de l'Etat. "C'est aussi l'occasion, a souligné le Président Bouteflika, de réfléchir ensemble sur les voies et moyens de multiplier les efforts en vue de consolider les liens historiques de fraternité et de renforcer la coordination et la concertation au service des intérêts suprêmes de nos deux pays et de nos deux peuples frères". "Je tiens à vous exprimer ma satisfaction quant à la qualité de nos relations bilatérales, tout en vous réaffirmant notre volonté d'œuvrer ensemble à leur approfondissement et à leur promotion au rang d'un partenariat stratégique dans divers domaines, dans le cadre des attentes de nos deux peuples qui aspirent à une vie digne dans l'espace maghrébin, conclut le Chef de l'Etat. (APS)