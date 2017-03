Incidents RC Kadiogo-USMA : Le MJS suivra « avec attention » l’affaire

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a exprimé dimanche son soutien à l'USM Alger dont la délégation a été agressée la veille à l'issue du match disputé à Ouagadougou face au club burkinabé du RC Kadiogo (défaite 1-0) en 16es de finale retour de la Ligue des champions, assurant que son département suivra «de près» cette affaire. «Je tiens à vous confirmer mon soutien total à la suite des graves incidents ayant émaillé cette rencontre.

Le MJS, en coordination avec les autorités algériennes compétentes suivra de près les suites données à cette affaire», a indiqué le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) dans un communiqué. Vainqueur à l'aller (2-0) en match disputé au stade Omar-Hamadi, l'USMA s'est qualifiée pour la phase de poules de la Ligue des champions dans sa nouvelle formule. Seulement, la fin de la rencontre a été marquée par des incidents suite à l'envahissement du terrain par les supporters de l'équipe adverse. Joueurs, dirigeants et journalistes algériens présents sur place ont été victimes d'agressions physiques et il a fallu plusieurs minutes pour que les joueurs puissent regagner le vestiaire. Le président de l'USMA, Rebbouh Haddad, le secrétaire général du club Mohamed Briki, le gardien de but Mourad Berrafane et le défenseur Mokhtar Benmoussa ont été légèrement blessés. Avant même le début du match, les Usmistes ont subi toutes sortes d'intimidations.

Les envoyés spéciaux algériens se sont même vu refuser l'accès à la tribune de presse avant que le commissaire au match n'intervienne.