Le nouveau président de la FAF : « Un nouveau sélectionneur avant la fin du mois »

« Beaucoup de choses ont été dites quant au déroulement de cette Assemblée générale. Pour ma part, je retiens une seule chose. J'ai été élu légitimement et de manière démocratique à la tête de la FAF. A ce titre, je tiens à rendre hommage aux membres de l'AG qui ont placé leur confiance en moi. Par ailleurs, je tiens à saluer le travail effectué par le président sortant, en l'occurrence Mohamed Raouraoua et son bureau. Pour ce qui est des premières actions à entreprendre, je crois qu'il y a des priorités et des situations urgentes dont il faut s'occuper le plus rapidement possible. Ainsi, le nouveau bureau fédéral va tenir sa première réunion la semaine prochaine pour définir les tâches de tout un chacun et prendre les premières mesures nécessaires. Notamment en ce qui concerne la désignation d'un nouveau sélectionneur national. Je peux vous dire que nous disposons de quelque CV déjà de techniciens dont le profil répond à nos exigences et à la philosophie du football algérien. Le nom du futur sélectionneur sera annoncé après la réunion du BF. A ce sujet, je tiens justement à souligner que je ne suis pas contre les joueurs bi-nationaux. Celui qui peut apporter un plus à l'équipe nationale et mérite sa place sera convoqué par le sélectionneur national. Il n'y aura pas de favoritisme. Se sont des Algériens au même titre que les autres joueurs du cru. Cela dit, nous allons procéder à la réorganisation de la direction technique nationale et opérer une réforme du football national, notamment les divisions amateurs, par la base. Dans mon projet de développement de la discipline, je prévois la construction de quatre centres fédéraux de formation au niveau des différente régions du pays.

Aussi, nous allons réactiver la direction de gestion et de contrôle des finances pour accompagner les clubs dans l'équilibre de leur budget afin de mettre fin aux dettes cumulées ».

Propos recueillis par R. M.