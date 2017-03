Mossoul : 180.000 personnes fuient les combats

Plus de 180.000 personnes ont fui Mossoul-Ouest en raison de l'opération des forces irakiennes visant à reprendre la grande ville du Nord de l'Irak au groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), a annoncé lundi le gouvernement irakien. Sur ce total, a précisé le ministère des Migrations et déplacés dans un communiqué, quelque 111.000 personnes ont trouvé refuge dans les 17 camps et centres d'accueil installés dans les environs de Mossoul, le reste étant souvent hébergé par des proches. Selon l'ONU, le nombre de déplacés pourrait encore augmenter à mesure que les forces irakiennes progressent dans Mossoul-Ouest, où elles se sont déjà emparées de plusieurs quartiers et tentent de briser les lignes de défense des terroristes dans la vieille ville, un objectif stratégique de labataille. "Les agences humanitaires se préparent à la possibilité que 300.000 à 320.000 civils supplémentaires puissent fuir dans les prochaines semaines", indique dans un communiqué le Bureau des Nations unies pour la coordination des Affaires humanitaires (OCHA), alors que le gouvernement irakien a indiqué pouvoir encore accueillir 100.000 personnes. "L'opération humanitaire à Mossoul-Ouest est bien plus importante et complexe que dans l'Est", souligne Lise Grande, la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour l'Irak. "La principale différence, c'est que des milliers de familles sont restées chez elle dans l'Est, alors qu'à l'Ouest, des dizaines de milliers fuient", a-t-elle expliqué. "Nous avons préparé l'opération de Mossoul pendant des mois. Mais la vérité, c'est que la crise est en train de nous pousser jusque dans nos derniers retranchements", a-t-elle prévenu. Les forces irakiennes, appuyées par la coalition internationale antiterroriste, sous commandement américain, ont lancé une vaste offensive le 17 octobre pour reprendre la deuxième ville du pays aux terroristes. Après en avoir conquis fin janvier les quartiers orientaux, elles ont lancé le 19 février une offensive pour reprendre Mossoul-Ouest. (APS)