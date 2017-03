À l'approche de sa visite aux États-Unis : Abbas en Egypte pour rencontrer al-Sissi

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, est arrivé au Caire pour des entretiens prévus lundi avec son homologue, Abdel Fattah al-Sissi, à l'approche de sa rencontre avec le président américain, Donald Trump.

Il a rencontré dimanche soir le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a indiqué le porte-parole du ministère sur Twitter. Un responsable palestinien avait auparavant indiqué que M. Abbas rencontrerait le président Sissi lundi, alors qu'il doit se rendre à la Maison Blanche durant la première moitié du mois d'avril pour son premier face-à-face avec le président Trump.

Avant sa visite aux Etats-Unis, le président palestinien devra aussi participer au sommet arabe prévu le 29 mars en Jordanie, pays qui, comme l'Egypte, est un interlocuteur incontournable dans le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens, au point mort depuis des années. Selon des informations de presse, le roi Abdallah II de Jordanie, l'un des deux seuls pays arabes avec l'Egypte à avoir signé la paix avec Israël, doit également rencontrer en avril M. Trump, qui a dit vouloir travailler à une solution pour mettre un point final à l'un des plus vieux conflits du monde.

Peu après sa prise de fonction,

M. Trump a reçu le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et marqué une rupture avec la tradition diplomatique américaine en se distanciant de la solution à deux Etats, c'est-à-dire de la création d'un Etat palestinien coexistant en paix aux côtés d'Israël. Depuis, le chef de la CIA, Mike Pompeo, a reçu son homologue palestinien à Washington avant de se rendre lui-même, mi-février, à Ramallah, en Cisjordanie occupée par l'armée israélienne. Puis, mardi, Jason Greenblatt, représentant spécial de M. Trump en charge des négociations internationales, a rencontré M. Abbas. Quelques jours avant, M. Trump avait appelé le président palestinien pour l'inviter à la Maison Blanche. Les relations entre Palestiniens et Egyptiens devraient également être évoquées par MM.

Abbas et Sissi, après plusieurs incidents. Fin février, par exemple, le très actif patron du sport palestinien, Jibril Rajoub, haut cadre du parti Fatah de M. Abbas, s'était vu refuser l'entrée en Egypte où il devait assister à une conférence. La délégation palestinienne, dont un ministre, s'était retirée en signe de protestation.