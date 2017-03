Conseil de paix et de sécurité de l'UA : Situation au Sahara occidental dossier ouvert

Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA) a annoncé la convocation, hier à Addis-Abeba, d'une réunion ad hoc sur la situation au Sahara occidental.

La réunion s’est déroulé dans la grande salle de conférences de l'ancien centre de l'UA, a souligné le Conseil sur le site électronique de l'UA.

La réunion qui intervient au moment où les territoires sahraouis occupés connaissent plusieurs développements, constituera un véritable test pour le régime marocain qui s'était engagé récemment à respecter l'Acte constitutif de l'UA en vertu duquel il doit assister aux côtés de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) pour répondre aux préoccupations des membres du Conseil de paix et de sécurité de l'UA.

Des questions sont été posées au Maroc lors de cette réunion .Elles ont concernées l'interdiction de la mission de l'UA d'effectuer son travail dans la ville occupée d'El Ayoun et la violation du cessez le feu dans la région de Guerguerate, indique l'Agence de presse sahraouie (SPS). Le représentant du Front Polisario à l'UA s'était réuni, le mois dernier, avec le président du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, Smaïl Chergui, qu'il avait informé des derniers développements à Guerguerate



L'ANC s'engage à faire de 2017 l'année de la défense de la RASD



Le Congrès national africain (ANC, au pouvoir) en Afrique du Sud, s'est engagé dimanche à faire de 2017 l'année de la défense de la place de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) au sein de l'Union africaine (UA) et à intensifier ses efforts aux niveaux continental et international dans ce sens, ont rapporté des médias. L'ANC a souligné, dans un document portant sur la politique étrangère du parti pour l'année 2017 qui sera présenté lors de sa prochaine réunion annuelle, que «le combat du peuple sahraoui pour autodétermination et l'indépendance demeurera une priorité pour le parti». Le parti au pouvoir en Afrique du Sud a annoncé, en outre, le lancement d'une campagne internationale pour «dénoncer les entraves du Maroc à l'application des résolutions des Nations-unies et de l'Union africaine en lien avec la cause sahraouie». L'ANC a indiqué à cet effet que «toutes les options sont possibles y compris l'isolation du régime marocain». L'ANC a exprimé par ailleurs son souhait de voir l'adhésion du Maroc à l'Union africaine (UA), «contribuer à l'intensification des efforts en vue de la décolonisation du Sahara occidental».

Inscrit depuis 1966 sur la liste des territoires non-autonomes, donc éligible à l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU portant déclaration sur octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, le Sahara occidental est la dernière colonie en Afrique, occupé depuis 1975 par le Maroc, soutenu par la France. Plusieurs rounds de négociations entre les parties aux conflits (Polisario/Maroc), ont été organisées sous l'égide de l'ONU. Ils buttent toujours sur la position de blocage de la partie marocaine relative à l'organisation d'un référendum pour l'autodétermination du peuple sahraoui. (APS)