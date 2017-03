éducation nationale : Recrutement de 5.500 enseignants

Un concours sera organisé au mois de mai prochain, pour combler le déficit en encadrement, estimé officiellement à 33.746 postes vacants, a-t-on appris auprès du ministère de l’Education nationale. En effet, le département de Nouria Benghebrit compte embaucher pas moins 5.500 nouveaux enseignants dans les trois paliers de l’Education nationale. Ces nouvelles recrues vont commencer leur travail à partir la prochaine rentrée scolaire.

Ces nouveaux enseignants suivront des sessions de formation, durant tout le mois d’août, où, ils auront à actualiser et approfondiront leurs connaissances pédagogiques dans les différentes matières scolaires prévus pour les trois paliers.

Par le biais des cours qui seront dispensés lors de cette formation, les candidats choisis devront ainsi se familiariser avec les programmes dispensés et apprendre à s’adapter aux méthodes modernes de l’enseignement.

Il y a lieu de souligner dans ce contexte que des enseignants de certaines matières manquent dans des écoles. Il s’agit notamment de matières de langue étrangère, de physique et de mathématiques, de même que des enseignants en langue amazighe dans certaines wilayas accusant un déficit en la matière. Situation qui a fait que le ministère a eu recours — afin de résorber ce déficit — aux listes des réserves du dernier concours national qui a permis a 28.000 enseignants de rejoindre le système éducatif.

A cet effet 7.000 enseignants à partir d'une liste d’attente de 120.000 candidats ont été admis suite au concours.

Ce recrutement s’est fait à travers notamment le renouvellement des contrats d’anciens enseignants conformément au décret exécutif fixant les conditions et les modalités de recrutement des enseignants contractuels et le recrutement des diplômés des universités répondant aux conditions requises.

Il y a lieu de souligner que la ministre de l’Education nationale avait admis récemment que des élèves demeurent toujours sans enseignants dans plusieurs établissements scolaires.

Elle a expliqué les raisons de ce problème par le refus des nouveaux enseignants recrutés dans le cadre du dernier concours national de recrutement de rejoindre leur poste de travail dans des régions isolées.

« Il y a des postes qui sont encore vacants en raison de refus de certains enseignants qui ont réussi au concours de recrutement de rejoindre leur postes de travail dans des régions éloignées ou dans d’autres wilayas du pays », a-t-elle affirmé. La ministre a souligné, par ailleurs, que le nombre des enseignants contractuels a baissé en 2016 (5.541 contractuels) sachant que la contractualisation touchait entre 30.000 et 80.000 enseignants les dernières années.

Il est utile de rappeler que ces recrutements massifs, dans le secteur de l’éducation interviennent après le départ de plus de 41.000 enseignants, ont eu pour conséquences, la surcharge des classes, notamment les classes d’examen. « Cette affluence vers la retraite anticipée a touché notamment les enseignants qui ont atteint des grades supérieurs, comme les professeurs formateurs ».

Ces départs massifs s’expliquent par la décision du gouvernement d’amender le code du travail et supprimer la retraite anticipée. Mais enfin, la ressource humaine est disponible, autant en choisir les meilleurs pour l’éducation de nos enfants.

Sarah A. Benali Cherif