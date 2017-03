4e Salon international des expertises « Al Moustechfa » : Une meilleure organisation hospitalière

C’est sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, que se tiendra du 23 au 26 mars courant au palais des expositions, Pins maritimes d’Alger, la 4e édition du Salon international des expertises pour le domaine hospitalier «Al Moustechfa».

Organisée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière en partenariat avec l’organisme, Al Moustechfa Event, cette manifestation devra regrouper 150 exposants nationaux et internationaux qui présenteront leurs différents produits et services sur une surface de 7.500 mètres carrés.

Il faut dire que cette quatrième édition aura notamment pour objectif, la mise en avant de l’expertise algérienne dans le domaine hospitalier. Selon les organisateurs, Al Moustechfa est un espace idéal pour servir d’écho aux grands axes d’intérêt du ministère de tutelle. « C’est la raison pour laquelle cette édition se veut ajouter à ses fonctions celles de la sensibilisation à la contractualisation et à la réorganisation des systèmes d’information dans le domaine de la santé en suivant les pas de la campagne brillamment menée par le ministère », indique-t-on.

En somme, l’édition aura pour but, explique-t-on, de faire un zoom sur les différents domaines d’expertise et de prédilection des entreprises algériennes afin d’œuvrer en direction d’une meilleure organisation globale de la prise en charge des patients et ce, par le biais du renforcement de la contractualisation et d’une plus solide structure, en termes de systèmes d’informations. La mise en lumière de cette question mènera à des discussions poussées sur le sujet lors de la manifestation à la faveur des conférences-débats prévues dans ce sens. L’on s’attend également à la signature de joint-ventures et d’accords cruciaux, indique le communiqué de presse. Bon à savoir, l’édition qui sera couverte en direct grâce notamment à la plateforme « Al Moustechfa TV » sera retransmise « on line » sur les réseaux sociaux concernés, a-t-on signalé. A retenir, la 4e édition du Salon international des expertises pour le domaine hospitalier, Al Moustechfa sera dédiée en majeure partie à la contractualisation. Cette décision politique majeure a pour but de faciliter l’accès aux soins et aux médicaments par le biais d’une couverture sociale ou d’une assurance santé, met-on en exergue, ajoutant que le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière met en effet un point d’honneur à clarifier les relations entre les hôpitaux et les bailleurs de fonds (CNAS, CASNOS, assurances à la personne) par la contractualisation. Une telle démarche a pour objectif d’apporter plus de transparence et de fluidité dans la comptabilité des caisses et assureurs. Ce modèle apportera son appui pour un meilleur gain en efficacité, tout en assurant un accès aux soins équitables aux citoyens algériens. Ainsi, la tarification des actes de soins et des activités de santé sera désormais définie par voie réglementaire et la détermination du coût financier devra être actualisée conformément à ce que prévoit la réglementation. Cependant, souligne-t-on, cette actualisation ne sera effective que si au niveau des établissements publics de santé, l’organisation et la gestion s’améliorent, à travers notamment l’implantation des systèmes d’information, d’où la pertinence des deux thèmes qui vont coexister lors de la 4e édition d’Al Moustechfa, à savoir « le développement d’un système d’information basé sur les TIC » et « le début de la mise en œuvre de la contractualisation des établissements de santé avec les bailleurs de fonds ».

Intervenant hier lors d’une conférence de presse consacrée à ce Salon, M. Slim Belkessam, conseiller au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a précisé que cette manifestation, première du genre au Maghreb et en Afrique, regroupera les acteurs du monde hospitalier, notamment les médecins, les paramédicaux, les biologistes, les techniciens, les biomédicaux, les gestionnaires et les équipementiers. « Elle regroupera aussi les directions de la santé des 48 wilayas ainsi que d’autres institutions étatiques, entre autres les centres hospitalo-universitaires (CHU), les centres anti-cancer (CAC), les services de santé militaire et les services de la Protection civile et de la Sûreté nationale ». « Nous voulons que cette 4e édition serve de plateforme conséquente pour agir vers une meilleure organisation hospitalière et une gestion de l’information médico-hospitalière efficace à travers, notamment, une procédure de prise en charge plus effective grâce à la contractualisation avec l’émergence des assureurs à la personne en Algérie », a-t-il affirmé. Le conseiller au ministère a, également, relevé que ce Salon sera dédié à la contractualisation dans la but de « faciliter l’accès aux soins et aux médicaments par le biais de la couverture sociale ou d’une assurance-santé ».

Conviée à s’exprimer pour sa part, la directrice générale de l’agence Al Moustechfa Event, Mme Lamia Guellif, a indiqué que l’édition de cette année aura comme nouveauté « un forum qui servira d’échanges et de rencontres entre les professionnels », soulignant que le ministère et Al Moustechfa œuvrent pour « l’évolution et l’innovation dans les domaines hospitalier et médical, mais aussi à la contractualisation et l’information dans le système de santé en Algérie ». Selon Mme Guellif, ce sont plus de 2.800 invitations qui ont été adressées aux professionnels de la santé, alors que plus de 25.000 visiteurs sont attendus à cette quatrième édition. Les professionnels de la santé se donnent donc rendez-vous jeudi prochain au pavillon A - Ahaggar - de la SAFEX.

Soraya Guemmouri