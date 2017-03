Sonatrach : Abdelmoumen Ould Kaddour nouveau P-dg

Le ministre de l’Energie, M. Noureddine Boutarfa, a réuni lundi le Conseil d’Administration de Sonatrach et a procédé à l’installation de M. Abdelmoumen Ould Kaddour en qualité de P-dg de Sonatrach en remplacement de M. Amine Mazouzi, a indiqué le ministère de l'Energie dans un communiqué. A cette occasion, le ministre de l’Energie a appelé le nouveau P-dg de Sonatrach "à agir en toute responsabilité et en toute confiance en vue de mette en œuvre les changements qualitatifs permettant à Sonatrach d'évoluer et de prospérer dans un climat d’entreprise serein, propice à la prise d’initiative et de décision", indique la même source. Il a également invité le P-dg et les hauts responsables de Sonatrach "à faire preuve d'un engagement sans faille pour préserver les intérêts de Sonatrach et à faire évoluer les pratiques managériales et productives pour rendre la compagnie capable de s’adapter aux changements de son environnement". Le ministre de l’Energie "a également témoigné de son soutien, le soutien des plus hautes autorités du pays et à leur tête son excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui souhaite que Sonatrach renoue avec la sérénité, la cohésion et l’exemplarité", poursuit le communiqué. M. Abdelmoumen Ould Kaddour est un polytechnicien diplômé du Massachusetts Institute of technology (Etats-Unis).