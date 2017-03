premier modèle LOCAL de la marque KIA : Sur les routes en août

Le premier modèle de la marque sud-coréenne KIA sortira de la future usine de son représentant «GLOVIZ « en août 2017. Le montant global de l’investissement avoisine les 14 milliards de dinars, avec une capacité de production de 40 000 unités dès 2018, pour atteindre 100 000 unités après cinq années de mise en service. Selon le directeur des investissements et développement au sein de « Global Group», Ghaleb Boualem, l’usine s'étalera sur une superficie globale de plus de 30 hectares comprenant un espace couvert de 50.000 m2, et assemblera quatre modèles de véhicules, dont trois modèles de véhicules de tourisme : PICANTO, RIO, CERATO et un modèle utilitaire léger : K2700 « Made in bladi». Le projet dévoile également la présence d’une piste d’essai de 14.000m² ainsi que d’un espace de 20.000 m² devant accueillir les parties «Peinture» et «Soudure» dans les années à venir.

L’usine a été dimensionnée de telle sorte à produire les véhicules en SKD dans un premier temps puis en CKD, à terme. A titre de précision, la filiale» GLOVIZ « s’occupera de la partie industrie et « KIA EL DJAZAIR» est dédiée pour la partie Distribution. Ce projet va contribuer de façon considérable au développement de l'emploi dans la région de Batna, en permettant de créer un nombre d’emplois dépassant les 1.500. Il contribuera en outre, à répondre aux ambitions des pouvoirs publics de doter l’Algérie d’un pôle régional important de l’industrie automobile.

Pour concrétiser cet important projet doté de trois lignes de montage qui sera implanté sur le territoire de la commune de Djerma, wilaya de Batna, la société « GLOVIZ », distributeur officiel de la marque automobile KIA en Algérie et filiale du groupe « Global Group », a procédé au lancement des travaux de construction de la première usine de production de véhicules de tourisme et utilitaires légers de la marque KIA sur le continent africain. GLOBAL Group prévoit en outre l’ouverture d’un centre de formation afin de soutenir cette activité. La cérémonie de pose de la première pierre de l’usine « GLOVIZ» s’est déroulée en présence du wali de Batna, d'une délégation du ministère de l’Industrie et des Mines, de l’ambassadeur de la Corée du Sud, ainsi que du Soon Nam Lee, président de KIA Motors Corporation pour la zone MEA. En effet, pour

« Kia Motors Corporation», cette usine est la première du genre en Afrique. Une localisation géographique stratégique qui permettra à la marque sud-coréenne d'accroître sa présence sur le continent africain à travers ce partenariat avec la société algérienne « GLOVIZ».

Lors de son intervention, à l’occasion, le président de KIA Motors pour la zone Moyen-Orient et Afrique a souligné la volonté de la maison-mère de KIA de mettre en avant tous les moyens nécessaires pour la réussite dudit projet mais aussi de faire de GLOVIZ « le meilleur» distributeur et fabricant en Afrique.

Il a aussi insisté sur l'apport de la valeur ajoutée pour l'Algérie en fabricant localement leurs véhicules, en créant de l’emploi et soutenant les orientations gouvernementales algériennes et en offrant un prix de qualité à nos clients algériens. Selon le représentant de KIA Motors, « la stratégie du gouvernement a créé un environnement favorable qui a permis d’attirer KIA pour installer une grande usine en Algérie». De son côté, Boualem Ghaleb a souligné également la priorité accordée au sein du groupe pour le développement de la sous-traitance locale à travers notamment des filiales de « GLOBAL GROUP» qui augmentera graduellement le taux d’intégration dans l’assemblage des futurs modèles KIA « Made in baldi».

Pour rappel, Global Group rassemble déjà une autre marque sud-coréenne, à savoir Hyundai pour la partie camion. L'usine de montage de véhicules utilitaires Hyundai de Batna s’inscrit dans le cadre d'un partenariat algéro-sud-coréen. Le premier camion de l'usine Global Motors Industries de montage des camions et autocars de la marque Hyundai est sorti en juin 2016 en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb.

L'usine a assuré, à fin 2016, le montage de 15.000 véhicules et prévoit de porter sa capacité annuelle à 22.000 unités en 2020. Une usine qui a mobilisé un investissement de 7 milliards DA avec une capacité de production annuelle de 3.000 camions, 200 bus, 50 autocars, 250 tracteurs et 250 engins. L'usine qui emploie actuellement 450 travailleurs projette d'atteindre en cinq ans un taux d'intégration de 40 % grâce à la sous-traitance locale et de porter ses effectifs à 2.000 travailleurs.

Mohamed Mendaci