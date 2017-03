Industrie militaire : Un développement permanent

L’ANP a déjà créé une dizaine d’entreprises disposant d’une quarantaine d’usines aux spécialités industrielles multiples, indique le général major Rachid Chouaki.

L’industrie militaire est en plein essor. Il s’agit d’un domaine d’activité prometteur à plus d’un titre. Pour s’en imprégner, le responsable du département afférent, le général-major Rachid Chouaki, du ministère de la Défense nationale (MDN), a affirmé hier que toute la demande du marché national en camions, autobus et véhicules 4x4 sera assurée à partir de 2019. Intervenant hier sur les ondes de chaîne I de la Radio nationale, le directeur de l’Industrie militaire au MDN a expliqué, d’entrée, que la majorité des modèles de véhicules concernés seront de type Mercedes, la prestigieuse marque allemande réputée notamment pour sa robustesse.

«Il sera procédé, en 2019, à la production de quelque 15.000 camions et pas moins de 25.000 moteurs pour véhicules de type grosse cylindrée de la marque Mercedes et d’autres marques toutes aussi fiables», a précisé l’officier supérieur.

Il ajoutera le fait que tous ces véhicules sortiront du complexe industriel d’Oued H’mimine de Constantine où seront réceptionnés dit-il, à la même échéance, plusieurs autres gros engins qui seront exploités dans les domaines des travaux publics et de l’agriculture. Pour attester de la performance du secteur de l’industrie militaire, l’invité de la Radio nationale évoque les prévisions en termes de chiffre d’affaires (CA) attendues pour 2019, en révélant qu’ « à cette échéance, nous escomptons atteindre un chiffre d’affaires de l’ordre de 100 milliards de dinars sur l’ensemble des entités industrielles de l’Armée nationale».

Ces entreprises, qui sont au nombre d’une dizaine, sont opérationnelles actuellement dans différentes régions du pays, fera-t-il savoir. Elles sont spécialisées dans divers domaines d’activité. «Outre l’industrie mécanique, les entreprises de l’ANP sont également compétitives dans le domaine de l’électricité, la pétrochimie ou encore le textile», précise le général major. Il poursuit en affirmant que cette dizaine d’entreprises disposent d’une quarantaine d’usines et de sociétés holding. « L’ANP est plus que jamais déterminée à disposer d’une base industrielle et technologique au service des forces armées», appuie encore M. Chouaki. Et d’enchaîner : « En application des instructions du vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état- major de l’ANP, le général major Ahmed Gaïd Salah, la base industrielle de l’Armée est au centre d’un développement permanent en vue d’assurer son intégration à la fois efficiente et compétitive parmi le tissu industriel du pays.»



La fabrication des hélicoptères sera engagée dans deux ans



Evoquant par ailleurs le partenariat avec les étrangers, le directeur de l’Industrie militaire au MDN a indiqué qu’il s’agit là d’un volet ayant fait l’objet d’un intérêt particulier dans le cadre de la mise en œuvre du plan quinquennal de développement (2010-2014) initié par le président de la République M. Abdelaziz Bouteflika. Lequel intérêt qui s’est manifesté, indique en outre le général major Chouaki, par la signature d’une série de contrats de partenariat avec des sociétés de renommée mondiale pour la production de véhicules 4x4 de marque Mercedes, notamment à Rouiba (Alger) et à Tiaret, des véhicules spécialisés à Ain Smara (Constantine), des moteurs à Oued H’mimine relevant de la même wilaya, en plus de la production d’équipements électroniques à Sidi Bel Abbés, sans oublier les autobus fabriqués à Khenchela.

Selon l’invité de la Radio, l’ensemble des contrats signés par l’ANP avec les investisseurs étrangers ont inclus la clause qui prévoit d’assurer un taux d’intégration de l’ordre de 30% à consacrer dès 2019 sur l’ensemble des produits.

Toujours dans le domaine de la coopération avec les étrangers, le même responsable évoquera en outre le projet de fabrication d’hélicoptères en partenariat avec une entreprise italienne réputée dans ce domaine. Il fera savoir à ce propos que le site du projet est basé à Ain Arnat, dans la wilaya de Sétif.

Cette réalisation est actuellement en étude, et la phase de production sera engagée, dit-il, dans un délai de deux ans. « Les premiers hélicoptères qui sortiront de cette usine seront destinés à l’usage militaire, c’est-à-dire attribués à la DGSN, aux Douanes ainsi qu’à la Protection civile», a-t-il précisé.

Le général major Rachid Chouaki ne manquera pas en outre de mettre en exergue la contribution de l’industrie militaire dans la création d’emploi. «Nous œuvrons à assurer quelque 30.000 nouveaux postes d’emploi pour nos différentes structures au profit d’un personnel qualifié, a-t-il dit.

Rappelons par ailleurs que lors de la visite de travail qu’il a effectuée fin juin dernier dans la wilaya de Tiaret, le Premier ministre s’était montré très satisfait du rythme de production assuré par l’unité industrielle de la Société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz (SAFAV-MB) relevant de l’ANP et que M. Sellal avait incluse dans son programme d’inspection. Sur place, le Premier ministre avait préconisé la nécessité de développer au mieux le taux d’intégration de cette usine et de garantir le transfert de technologie dans un délai rapide. Mettant l’accent sur la création de réseaux de sous-traitance dont il a recommandé la promotion, le Premier ministre avait insisté également sur l’impératif de réaliser de nouveaux modèles de véhicules tout en préservant «la qualité de la marque Mercedes». M. Sellal n’avait pas quitté, rappelle-t-on, cette entité industrielle de l’ANP sans apposer sa signature sur le livre d’Or de l’entreprise en guise de satisfaction.

Karim Aoudia