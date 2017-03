RND : Consolider la sécurité et la stabilité du pays

Le programme électoral du Rassemblement national démocratique (RND) pour les élections législatives du 4 mai prochain portera sur de multiples volets, à leur tête, la consolidation de la sécurité et de la stabilité du pays, ainsi que de l'unité de la nation.

Dans son programme électoral, le RND assure qu'il concourra au développement national avec la concrétisation de ses propres propositions, au niveau du gouvernement et du Parlement, assurant que c'est avec le même esprit que le Rassemblement soumet ce programme aux électeurs avec l'engagement de le concrétiser demain. Ainsi, le RND précise que son programme véhicule une démarche de consolidation, de continuité, ainsi que d'adaptation du processus de développement multiforme, qui mobilise l'Algérie depuis sa sortie de la tragédie nationale.

C'est aussi une démarche de continuité, notamment à travers la pérennisation de la justice sociale et de la solidarité nationale, souligne le parti. Le programme porte, dans le même cadre, sur une démarche d'adaptation à la conjoncture financière, aux exigences d'une gouvernance plus efficace, aux impératifs de diversification et de compétitivité de l'économie, ainsi qu'aux attentes sociales d'une population croissante et jeune. Le RND s'engage à travers ce programme à perpétuer la défense des valeurs de Novembre 1954 comme socle de l'unité de la Nation et de la stabilité de la patrie et à défendre la Constitution et les lois de la République, qui sont l'assise de l'Etat. Le parti réaffirme son engagement à poursuivre son "soutien au Président de la République, qui incarne l'unité de la Nation et qui est le garant de la Constitution, à militer pour la vulgarisation de l'Histoire nationale dans sa profondeur millénaire, et à continuer à appuyer le choix de la Réconciliation nationale. Le RND réitère aussi son soutien aux efforts de l'Armée nationale populaire et des Forces de sécurité pour la destruction des résidus du terrorisme, en s'opposant à tout projet visant à porter atteinte à l'unité de la Nation ou à la stabilité du pays et de ses institutions.

Il a, en outre, fait part de son engagement à œuvrer à la préservation de notre religion, l'Islam, des courants étrangers à nos traditions, et renforcer la place et le rôle des Zaouïas, facteur de stabilité de notre société, comme il a appelé à agir pour une rapide concrétisation du statut de Tamazight langue nationale et officielle, et de la promotion de Tamazight comme ciment additionnel à l'unité de notre peuple, et valoriser la culture nationale pour l'affirmation de l'identité de notre peuple et pour sa contribution à la culture universelle.