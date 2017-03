COMMENTAIRE : Seules les urnes…

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, qui a donné le bilan de la révision des listes électorales, a précisé que l’opération a permis d’assainir ces dernières, ce qui a permis à l’administration de relever un nombre important d’électeurs décédés ou doublement inscrits. Cette déclaration est passée inaperçue ou presque. Pourtant, la crédibilité des élections législatives qui vont avoir lieu le 4 mai prochain dépend de cet assainissement. En effet, l’on ne peut estimer correctement le nombre des citoyens qui ne se rendent pas aux urnes, si beaucoup d’entre eux n’existent pas. La fameuse majorité silencieuse qui est utilisée à tort et à travers est enfin connue. Si une autre source que le ministre de l’Intérieur avait effectué cette déclaration, la classe politique, les observateurs et même certaines ONG auraient crié au scandale. C’est ce qu’auraient crié de toutes leurs forces toutes ces parties qui contesteraient alors la transparence et la crédibilité du scrutin. Bien sûr, il eut été souhaitable que cette opération intervienne plus tôt, le ministre assurant que c’est la numérisation des services qui a facilité cette découverte.

Avant cette opération, les collectivités locales éprouvaient les pires difficultés à revoir leurs listes.

Il faut se rendre dans les bureaux d’état civil dans les communes de l’intérieur du pays pour constater dans quelles conditions travaillent les agents chargés de l’opération. Loin des salons feutrés et des hôtels confortables, ces agents font ce qu’ils peuvent, et quand ils ont reçu les moyens nécessaires, ils ont pu assainir comme il se doit les listes. Cela n’a rien à voir avec une volonté de quelque partie que ce soit. Si volonté il y a, c’est justement de moderniser l’administration algérienne. Dans la foulée de cette déclaration, le ministre de l’Intérieur a évoqué un sujet qui n’a pas lui aussi reçu l’écho habituel, à savoir le vote des corps constitués. Dorénavant, ces membres ne vont plus effectuer leur devoir électoral dans les casernes. Ce vote qui était accusé également de tous les maux est naturellement libre et surtout secret, comme c’est le cas pour tous les autres citoyens. Cette garantie supplémentaire devait rassurer la classe politique qui n’a malheureusement rien dit. Pourtant, c’est le moment de parler pour rappeler à ceux qui se cachaient derrière telle ou telle excuse pour expliquer leurs échecs, que la seule voie pour gagner les élections est celle des urnes. La vieille chanson sur le trucage des élections par l’un et l’autre moyen ne peut plus être interprétée par ces parties. La déclaration de M. Bedoui leur coupe l’herbe sous les pieds, elles qui ont pris l’habitude de semer le doute sur l’organisation des élections, pour se donner une crédibilité. Le seul débat qui doit dominer doit être celui des programmes.

Fouad DAOUD