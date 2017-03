Réunion de la plateforme économique africaine : Explorer des options réalistes

La réunion de la Plateforme économique africaine se tiendra demain à Maurice avec la participation du ministre de l’Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, a indiqué un communiqué du ministère. Cette rencontre de trois jours organisée à l'initiative de l'Union africaine va instituer un nouvel espace annuel pour les dirigeants africains afin d'établir "une avenue de dialogue entre des dirigeants politiques africains, des chefs d'entreprise, des universités et des intellectuels" a-t-on expliqué. Plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement, dont ceux de la Guinée, de la Zambie, du Zimbabwe, du Malawi, du Kenya, de Madagascar, des Comores, de la Tanzanie, de la Namibie, du Swaziland et de l’Ethiopie sont attendus à cette conférence.

Des sessions plénières sont prévues et devront axer sur l'habilitation des jeunes par rapport à l'emploi, l'innovation et l'entrepreneuriat, la compétitivité dans le secteur privé en Afrique et la suppression des barrières qui entravent la communication et la circulation des biens, des personnes et des services. L'initiative permettra d'explorer des opportunités et options réalistes pour le continent et le monde. Elle "s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'Agenda 2063 de l'UA et d'autres décisions et programmes progressistes visant à promouvoir l'intégration et le développement de l'Afrique", précise le ministère. La Plateforme permettra aussi aux parties concernées de travailler avec les dirigeants africains pour éliminer les obstacles politiques qui entravent les affaires en Afrique, accroître l'attractivité des investissements du continent, mettre en œuvre des stratégies de diversification et d'industrialisation économiques et mobiliser les ressources endogènes et autres. Il s'agira aussi "d'exploiter le potentiel de la diaspora africaine en faveur de l'intégration et du développement du continent ainsi qu'encourager les efforts de mobilisation des ressources nationales par l'UA, en vue de soutenir les actions prioritaires comme établies par la Plateforme sous les auspices de l'Agenda 2063", note le communiqué. (APS)