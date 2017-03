Le Président Bouteflika reçoit M. Messahel : Examen de la situation au Sahel, au Mali et en Libye dialogue et solution politique

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu, hier à Alger, le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, qui lui a présenté un exposé sur la situation dans la région.

Lors de cette audience, M. Messahel a présenté au chef de l'Etat un compte-rendu sur la situation dans la région, notamment au Sahel, au Mali et en Libye. Le ministre a également présenté au Président Bouteflika un rapport global sur les derniers développements sur les scènes arabe et africaine. Il a fait part au président de la République des résultats des travaux de la 147e session du conseil des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, tenue le 7 mars au Caire, ainsi que l'installation des nouveaux membres de la Commission africaine, jeudi dernier à Addis Abeba. Le président Bouteflika a, à ce propos, donné des orientations pour le traitement des conflits notamment en Libye et les défis dont fait face la région du Sahel notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Le chef de l’Etat a réitéré, à cette occasion, la position de l'Algérie en matière de règlement des conflits, notamment à travers le rejet de toute forme d’ingérence étrangère et le recours au dialogue et à la solution politique, seules voies à même de rétablir la sécurité et la stabilité.