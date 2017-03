Dans la LUCARNE : Les clubs anglais en « panne »

lLes observateurs sont en train d’affirmer que les clubs anglais ne trustent plus les trophées européens, à fortiori, la Ligue des champions d’Europe ou C1. Ils ne dépassent même plus les huitièmes ou les quarts de finale. Rares sont les fois où ils arrivent à atteindre les demi-finales comme ce fut le cas avec Manchester City. Les grands exploits d’avant avec Manchester United d’Alex Fergusson ou Liverpool ou Chelsea sont devenus si exeptionnels, une évidence si nette, que les Anglais l’ont presque acceptée.

La domination alors sur le plan européen est l’apanage des clubs espagnols avec le duo Barça-Real auquel on adjoint l’Atlético de Madrid. À ce trio, s’ajoute aussi, dans la coupe de l’UEFA, le FC Séville ou Villareal.

Les Espagnols qui possèdent beaucoup d’argent ont très bien réussi au niveau des résultats mais d’après les observateurs, ce n’est pas une question d’argent. Car, qu’on le veuille ou non, les clubs Anglais sont parmi les plus riches du monde. Si on se réfère aux comptes en banque de Manchester United de Mourinho, on constate que ce club est mieux loti que beaucoup d’autres, dont le grand Real. Le Manchester avait amassé la saison écoulée la bagatelle des 600 millions d’euros. Là, personne ne peut nier que les clubs de Premier League n’ont aucun souci sur le plan financier.

On peut même dire qu’ils dépassent les clubs qui se disent être les plus friqués, et s’approprient même les meilleurs joueurs évoluant soit en Europe ou ailleurs. De plus, ils sont eux-mêmes dirigés par des «fortunés» comme les Américains, les Russes, les Qataris, émiratis et autres. N’ont-ils pas recruté Paul Pogba pour l’astronomique somme de plus de 100 millions d’euros. Un chiffre jamais atteint jusqu’ici, même si les Chinois qui en ce moment sont en train de mettre le paquet sont prêts à débourser plus de 500 millions d’euros pour embaucher Messi ou Neymar. Il faut dire que tous les moyens sont bons pour acheter la crème du football mondial. Une publicité planétaire qui ne tardera pas à donner ses fruits. Ces gens là ne jettent pas l’argent par les fenêtres mais ils savent où ils vont où les placer. Outre les clubs espagnols, il y a aussi les clubs allemands avec le Bayern et Dortmund, les clubs italiens avec Napoli et la Juve. Les Napolitains sont tombés par ce qu’ils ont tiré le Real Madrid quelque peu au dessus actuellement.

Le fait que les clubs anglais n’y figurent pas régulièrement dans la Ligue des champions est lié au fait que dans leur Championnat la multiplicité des matches ne leur facilite pas le travail. On y joue beaucoup, notamment lors du « Boxing day ». L’entraîneur de Manchester United, José Mourinho avait expliqué l’absence de clubs anglais par le fait qu’ils ne sont pas aidés par les responsables de la Premier League qui gère le football anglais. Ils sont trop sollicités durant le Championnat qu’ils arrivent fatigués et vidés physiquement et ne peuvent rivaliser avec les autres clubs européens, leurs adversaires, qui sont plus frais et plus disponibles du fait qu’ils ont joué moins de matches que les clubs anglais. Cette tendance à l’échec est en train de se reproduire d’année en année, puisque les clubs anglais sont éliminés, dès les premiers tours, les uns après les autres. La dernière victime fut Manchester City devant le représentant français de Monaco. En effet, les camarades de Kun Aguero sont tombés

parce qu’ils n’ont pas réussi à rivaliser avec les Monégasques, plus frais et qui ont usé d’un pressing constant. Ce qui les a rendus plus adroits et surtout capables de les étouffer sans qu’ils ne parviennent à réagir. Mourinho arrivera-t-il à pousser la Premier League à revoir sa stratégie vis-à-vis des clubs? C’est la question qui inquiète un peu plus les fans, les techniciens et responsables anglais.

Hamid Gharbi