AGE de la FAF aujourd’hui : Le quorum sera-t-il atteint ?

Initialement prévue pour le 20 du mois, puis reportée au 27 avril par le président de la commission de candidature, en l’occurrence Ali Bâameur, l’Assemblée générale élective de la Fédération Algérienne de football aura bien lieu aujourd’hui.

Lundi dernier, via un communiqué publié sur le site officiel de la FAF, ladite commission avait annoncé le report de l’AGE, en se basant sur l'article 26.1.2 des statuts de la FAF qui stipule que les élections auront lieu 60 jours après la date de la tenue de l'Assemblée générale ordinaire (AGO) de fin de mandat.

Un communiqué retiré quelques heures seulement après sa publication. Réunie mercredi dernier, la commission de candidatures a décidé de maintenir la date d’aujourd’hui 20 mars, à partir de 10h 00 à l'amphithéâtre Omar Kezzal du Centre technique national de Sidi Moussa, comme cela a été annoncé lors du dernier Bureau fédéral de FAF en date du 11 février 2017. Kheireddine Zetchi, président du Paradou Athlétic Club, qui vient d’enregistrer officiellement son retour en Ligue Une, est le seul candidat à la succession de Mohamed Raouraoua ; le seul prétendant dont le dossier de candidature à été validé par la commission de recours présidée par Hassan Hammar. Huit candidats ont vu leurs dossiers rejetés. Il s'agit de MM. Mouldi Aïssaoui, Abdelkrim Medouar, Mansour Beldjoudi, Ahmed Mebrek, Youcef Azzouz, Djamel Cherif, Rachid Asma et de Melle Khadidja Belkadi. Par ailleurs, la commission de recours a rejeté le recours de M. Medouar au motif de l’absence de dossier de candidats à l’appui de la liste de candidatures adressée à la commission électorale. Les autres prétendants n’ont pas présenté de recours.

Cela dit, l’Assemblée ne peut se tenir que si le quorum, à savoir deux tiers des membres de l’AG (104), est atteint. Dans le cas contraire, l’AGE aura lieu sans condition de présence dans les 48 heures. Par ailleurs, Zetchi doit recueillir 50% des voix plus une des membres présents à cette assemblée générale élective, pour être élu à la tête de la FAF. Si le seul candidat n’a pas les voix nécessaires à son élection, une autre date sera fixée par l’AG et les dépôts de candidatures réouverts.

Rédha M.