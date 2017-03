Mondial-2017 U21 : Bouamra parle « d'une situation compliquée »

Le président sortant de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Saïd Bouamra a nourri des appréhensions quant au maintien du Mondial des moins de 21 ans (U-21), prévu l'été prochain en Algérie, évoquant «une situation compliquée». «Aujourd'hui, la situation est vraiment compliquée. Nous sommes

harcelés en permanence par les experts de la Fédération internationale (IHF). Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été résolues en matière d'infrastructures», a alerté Bouamra en marge de l'assemblée générale ordinaire de l'instance tenue à Alger. Deux experts de l'IHF, le Serbe Milan Petonijevic et le Monténégrin Predrag Pavicevic, avaient effectué en février dernier une visite d'inspection à Alger au cours de laquelle ils ont visité divers sites et été reçus par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali. Il s'agit de la troisième visite après celles effectuées en novembre 2015 et octobre 2016. Elles devraient se poursuivre à raison d`une visite chaque mois jusqu’au début de la compétition, le 18 juillet 2017. «Franchement, j'ai des doutes quant au maintien de cette compétition en Algérie. Je suis responsable de mes paroles en présence du représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous avons saisi qui de droit, j'espère que les choses avanceront dans le bon sens», a-t-il ajouté. Le Mondial des U-21 devrait avoir lieu à Alger, à la salle Harcha et la coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf.

L'assemblée élective fixée au 1er avril

La Fédération algérienne de handball (FAHB) tiendra le samedi 1er avril son Assemblée générale élective (AGE), a appris l'APS samedi auprès de la commission de candidatures. La décision a été prise à l'issue des travaux de l'Assemblée générale ordinaire (AGO) au cours de laquelle les bilans moral et financier de l'exercice 2016 ont été adoptés.

Au cours de cette AGO, les membres ont élu à mains levées les trois membres composant la commission de candidatures. Tab Sid Ahmed de la Ligue d'Oran a été désigné président de cette commission, alors que Omar Askri de la Ligue d'Alger est à la tête de la commission de recours. Le dernier délai pour le dépôt des candidatures est fixé au samedi 25 mars à midi alors que les éventuels recours seront traités le lendemain, dimanche 26 mars.

Le président sortant de la FAHB Said Bouamra (2013-2016) ne s'est toujours pas prononcé quant à son intention ou non de briguer un nouveau mandat.