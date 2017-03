1er tournoi qualificatif à l’Afro-BASKET 2017 : 2e défaite pour les verts

Fiche Technique

- Les équipes

Algérie : Mostefai-Fedala-Agoun-Hamdini-Guedoudj-Bourkaib-Zerouali-Dekkiche-Chriet-

Ghezzoul-Ouahab-Seddik.

- Staff : Loubachria, Aktouf, Benremdane

Tunisie : Mouhli-Channoufi-Sayah-Abada-ElMabrouk-Hadidane.M-Hadidane.B-Ghayaza-

Slimane-Knioua-Braa-Benromdane.

- Staff : Mario Palma, Curado Vasco

- Arbitres : Nguessan Mathurin (Cote d’Ivoire), Abdulay Kamate (Cote d’Ivoire), Babacar Gueye (Sénégal)

- Commissaire au match : Cheikh Ahmed Tidiane Dofonou (Sénégal)

- Affluence record



En quête de rachat face à la Tunisie, le cinq national a enchainé un autre revers après celui face au Maroc.

Les protégés d’Ahmed Loubachria affrontaient pour cette dernière journée du tournoi qualificatif à l’Afro basket, la Tunisie, championne d’Afrique en 2011 et médaillée de bronze au dernier afro basket -2015. Ils étaient dans l’obligation de gagner pour rester dans la course à la qualification et ce, avant même le déroulement du second tournoi que doit abriter la Tunisie, du 24 au 26 mars. Un objectif difficile à atteindre mais pas impossible pour des jeunes gonflés à bloc, même en l’absence de Halim Kaouane à la distribution ou encore Mohamed Harrath resté au Qatar pour cause de fatigue musculaire. Le cinq Algérien du départ fera une très bonne entame de match avec un Touhami Ghezzoul en très bonne forme et un Merouane Bourkaib au post de meneur, qui avait toute la confiance de son entraîneur. Il fallait absolument qu’il soit au rendez-vous en sachant que dans ce poste nous accusons un retard immense. L’Algérie dominera la première partie du premier quart grâce à l’efficacité aux shoots à mi distance. Vers la fin du premier quart, le coach tunisien, le Portugais, Mario Palma, le plus titré en Afrique opère un changement inhabituel : cinq contre cinq pour surprendre l’entraîneur algérien. Les camarades du chevronné Ben Romdane recollent au score et passent devant au buzzeur (21/20).

Le jeu tunisien devient plus fluide et les shooteurs retrouvent leurs repères. Une réussite aux 3 points imperturbables et l’écart s’agrandit. Le coach Loubachria provoque des temps morts pour redresser la barre, mais rien n’y a fait. La Tunisie mettra 8 shoots sur 15 grâce au duo, El mabrouk et Abada. À la pause on est à dix points d’écart pour la Tunisie 42/32.

Un 3e quart à mettre aux oubliettes



Étant à l’aise dans les tirs de loin, les Tunisiens font le show alors que les Algériens ne réagissent plus, ou du moins ne trouvent pas de solutions. L’écart atteint les vingt points à certains moments de la partie. Touhami Ghezzoul, meilleur marqueur du match avec 25 points, fait de son mieux pour stopper l’hémorragie, mais cela ne suffira pas pour contrer une Tunisie confiante. Le 3éme quart s’achève sur une différence de 19 points (65/45).

Touchés dans leur amour propre, les joueurs Algériens attendront les dernières minutes du match pour se réveiller. Un marquage de très prêt et la relance aux contres reprend. On casse le jeu adverse en commettant des fautes, mais aux lancers francs, les Tunisiens sont irréprochables contrairement aux nôtres qui en ont raté un grand nombre. On termine sur un intervalle de dix points, (87/77) pour la Tunisie et l’espoir est maintenu.

Une victoire de plus de 5 points face aux Marocains lors du second tournoi à Tunis ferait qualifier les Verts pour Brazzaville prévu le 18 aout 2017.

Mokhtar Habib