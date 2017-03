Fédération algérienne de tennis de table : Assurer la continuité

Le nouveau président de la Fédération algérienne de tennis de table (FATT), Cherif Derkaoui, s'est engagé à poursuivre le travail accompli par ses prédécesseurs et relever les défis pour le développement de la discipline qui compte actuellement quelque 3500 licenciés à l'échelle nationale.

«Après avoir servi le tennis de table en tant que joueur, entraîneur et cadre au sein de la Fédération, je m'engage à servir honnêtement la discipline et lui redonner la place qu'elle mérite au sein du mouvement sportif algérien », a déclaré à l'APS Cherif Derkaoui à l'issue de son élection à la tête de la FATT, samedi. Président de la Ligue d'Alger, Derkaoui a obtenu 25 voix des 42 membres de droit présents à l’Assemblée générale élective (19 Ligues, 14 clubs et 9 membres du bureau sortant), alors que le deuxième candidat en lice, à savoir Bouziane Errahmani Khaled, en a remporté 16. Pour le nouveau président de la FATT, sa candidature «s'inscrit aussi dans l'esprit d'un constant renouveau sans pour autant délaisser les compétences et les expériences cumulées par ceux qui ont oeuvré, et oeuvrent toujours, dans différentes structures de tennis de table.» «L'une des priorités durant le mandat olympique 2017-2020 est la création d'un conseil constitué des présidents des Ligues et des présidents des sections de la division nationale une pour élargir au maximum la concertation et corriger les imperfections», a-t-il dit. En matière de développement de la discipline, Derkaoui a appelé à la création de nouvelles ligues et accompagner celles déjà existantes en vue d'assurer, à moyen terme, une massification du nombre de licenciés et de pratiquants en quantité et qualité. « La pratique féminine retiendra aussi notre attention en intégrant un maximum de joueuses et en prenant en considération toutes les compétitions organisées sous l'égide de la Fédération. Un système de détection et de sélection des jeunes talents sera instauré. Des sélections régionales seront mises en place progressivement dans le but de créer une élite qui jouera le rôle de locomotive pour les autres pratiquants », a-t-il précisé. Conseiller en sport, Derkaoui (48 ans) a occupé les postes de président de la Ligue de Tipasa de 1992 à 1996, entraîneur national des juniors (1993-1996), entraîneur des seniors (1996-1997), Directeur des équipes nationales (DEN) à la FATT (1998-2009), Directeur technique national (DTN) de 2013 à 2016 et actuellement président de la Ligue d'Alger.