Le Coin du copiste : Le printemps arrive

C’est demain que la saison du printemps sera entamée. La période, qui est propice au renouveau de la nature et qui se signale par un retour de l’ensoleillement qui a des vertus bénéfiques sur tout individu, en ce sens qu’il se sent comme ragaillardi mentalement après quelques mois de froid et de ciel gris, est surtout aussi bien accueillie traditionnellement par les cultivateurs que par les communautés de l’intérieur du pays qui sortent de leur isolement après un rude hiver et des pluies torrentielles. Ainsi, jeudi dernier, l’émission

« Patrimonium » de la chaîne III, qui a été décalée cette année pour occuper les ondes pendant le week-end, était entièrement consacrée à la célébration du printemps dans les villes de Blida et de Tizi Ouzou avec sur le plateau deux invitées : pour la région de Kabylie, il s’agissait de Mme Hayet Abdesslam qui est une éducatrice connue pour avoir organisé plusieurs fois la fête du tapis d’Ath Hichem. Notre interlocutrice était accompagnée de Mme Shéhérazade Koriche, une enseignante de français qui représentait la région de Blida. Avec l’animatrice de l’émission, les deux invitées ont engagé un débat, en échangeant des informations précieuses et enrichissantes s’agissant de notre patrimoine ancestral, pendant près d’une heure, sur les us et coutumes de la plupart des habitants algériens qui fêtent, près de la vaste plaine de la Mitidja et aux alentours du Djurdjura, la venue du printemps. La belle saison préférée de tous, celle des fiançailles et des amours d’adolescents, est l’occasion d’un grand chamboulement dans les habitudes des villageoises. Les femmes réveillent très tôt dans la matinée leur progéniture en ayant pris soin de préparer les fameuses et savoureuses crêpes assaisonnées d’huile d’olive et de sucre avant de sortir avec tous les enfants dans les champs pour cueillir des plantes aromatiques et curatives tout en chantant de magnifiques poèmes de bienvenue au printemps. C’est ainsi qu’après s’être faites belles en enduisant sur les sourcils une substance brunâtre, leur corps d’huiles essentielles qu’elles ont pris le soin de fabriquer et du khôl dans les yeux, elles confectionnent le soir un couscous en frottant les grains avec des fleurs mauves qui donnent une couleur au met. A Blida, les femmes vont au hammam et s’échangent dans les maisons leurs plats avant d’organiser des sorties champêtres à Chréa pour préparer un repas qui est une sorte de bouillie verte avec de la viande séchée et de la tomate. Pour toutes ces femmes réunies pour ce grand jour, la nouvelle saison est liée, depuis les temps les plus reculés, à des pratiques traditionnelles à forte symbolique, comme la fécondité, la renaissance et le renouveau avec un présage de prospérité et de joie.

L. Graba