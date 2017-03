Métro info : Hebdomadaire gratuit

Métro info, la première publication du métro gratuite en Algérie et dans le monde arabe, vient d’enrichir le paysage médiatique national. Elle a été créée par la société One Prod, agréée par le ministère de la Communication le 02 juin 2016, une publication de 10 numéros, la première parution remonte à août 2016.

L’idée maturée depuis 2012 par Rochdi Radouane, le directeur de rédaction de l’hebdomadaire Métro info, se concrétise aujourd’hui au niveau de nos stations de métro et tramways, offrant ainsi une opportunité aux non-lecteurs ou lecteurs occasionnels de la presse, un large public de tout âge et de toute catégorie qui ne cessera d’accroître avec les extensions futures des métro et tramway. Cet hebdomadaire gratuit se présente comme un nouveau média, complémentaire à la presse classique, adoptant le format tabloïd, une version PDF téléchargeable sur le site internet www.metroinfo-dz.com et une page facebook, 24 pages de métro info se partagent entre plusieurs rubriques et se focalisent sur la publication d’informations, de services et loisirs et consacre un espace important pour les annonces publicitaires dédiées aux entreprises économiques et culturelles aussi bien publiques que privées. Métro info met à la disposition du public une équipe dynamique, professionnelle, très expérimentée dans le domaine de l’information et offre des opportunités exceptionnelles et exclusives pour que les annonces publicitaires touchent un large public dans plus de 10 stations de métro et plus de 38 stations de tramway seulement à Alger, en attendant la préparation des éditions destinées aux wilayas dont le tramway est en service comme Oran et Constantine et bientôt Sidi Bel Abbes et Ouargla ainsi que les wilayas dont la mise en service est prévue prochainement (Sétif, Mostaganem,...). 25 000 voyageurs fréquentent chaque heure le métro, soit 150 millions de personnes par an, et 70.000 personnes utilisent chaque jour le tramway. Ainsi, selon un plan marketing établi par des experts, la diffusion de Métro info a dépassé 10.000 exemplaires. Métro info propose des offres et des tarifs compétitifs qui correspondent aux plans de marketing. Métro info... la locomotive la plus rapide pour vos annonces publicitaires en Algérie.

Boutafennouchet Saida