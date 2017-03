Du 22 au 25 avril au palais de la culture Moufdi-Zakaria : Premier salon des instruments de musique

Quelques notes de musique seulement peuvent constituer un remède pour le bien-être, la musique est un socle riche et diversifié de la culture algérienne. Et pour ce faire, Expofoires, une organisation de manifestations économiques et salons spécialisés, s’est penchée sur la richesse de la musique algérienne pour organiser du 22 au 25 avril prochain au palais de la culture Moufdi-Zakaria le premier Salon des instruments de musique, du son et de l’éclairage de scène.

Organisé sous le haut patronage du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, cet événement constituera un espace privilégié de rencontres de toute la famille artistique, amateurs et professionnels, et permettra aussi d’entraîner les profanes dans ce merveilleux monde de plaisir, pour découvrir sa richesse et sa noblesse.

Constitué de plusieurs genres et sous-genres, la musique algérienne est réputée mondialement pour sa diversité, son authenticité et la richesse de ses instruments à la dimension de la richesse de sa culture. Les mécanismes de nouer l’authenticité des musiques anciennes, savantes et sacrées à la mise au diapason des nouvelles technologies sonores seraient le fer de lance du salon qui concernera toutes les activités liées à l’art musical. Les produits admis à cette exposition sont, les instruments de musique, les matériels et équipements de sonorisation, d’éclairage de scènes et de studios d’enregistrement.

Ancien directeur général de la SAFEX, Abdenour Ben Maki est aujourd’hui directeur général d’Expofoires, une organisation spécialisée dans le montage de salons spécialisés. Il a auparavant organisé, entre autres, un salon dédié aux infrastructures portuaires. Ben Maki estime qu’il est primordial d’offrir aux consommateurs un choix assez exhaustif, de faire découvrir la production nationale et de créer une concurrence entre les différents fournisseurs, aussi bien algériens qu’étrangers. Contacté par téléphone, Ben Maki nous dira que l’industrie artisanale d’instruments de musique a toujours auréolé la culture algérienne, et qu’il faut ouvrir le champ à d’autres activités liées à l’art musical. « L’objectif est de booster la production nationale, de créer un créneau d’investissement et de culture. La production musicale algérienne n’est pas assez visible, d’où la nécessité de tels salons », a-t-il souligné. Des entreprises spécialisées dans le matériel sonore ont déjà confirmé leur participation, à l’exemple de « Panasonic » et « Yamaha ». Le directeur d’Expofoires indique que des associations de musique seront invitées, en sus de la contribution de l’Institut national supérieur de musique (INSM) qui nous ferait découvrir des instruments qui remontent à un siècle et demi. Des discussions avec le directeur de l’INSM sont en cours pour organiser des séminaires. En somme, Abdenour Ben Maki met en exergue le fait que l’organisation de ce salon devrait sensibiliser les autorités concernées pour étudier les possibilités de dispenser au niveau des écoles des cours d’initiation à la musique. « Introduire la matière de musique permettrait, en plus des conservatoires et associations déjà actifs, de participer au développement et à l’enrichissement culturel des nouvelles générations. Cela stopperait aussi les fléaux sociaux, la délinquance et la violence, et aiderait à apaiser les élèves », a-t-il conclu.

K. B.