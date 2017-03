Bouquinistes d’Alger-Centre à la page

Ils étalent leurs livres aux milliers de personnes qui empruntent quotidiennement la placette Mohamed-Khemisti face à la Grande Poste à Alger, les bouquinistes de la capitale embellissent le centre-ville en proposant des ouvrages inédits, rares, parfois introuvables dans les grandes librairies. Nous sommes allés les voir pour en savoir davantage sur ce commerce florissant, mais surtout une passion inébranlable.

Jeune bouquiniste, Rédha Boutaoui s’est retrouvé dans ce métier fortuitement, il évoque certains bouquins qu’il voulait vendre pour en acheter d’autres et l’habitude a pris place. « Etant étudiant, je voulais acheter certains ouvrages, j’ai mis en vente des livres et des gens m’ont proposé d’autres ouvrages que j’ai étalés. J’ai ensuite fait la connaissance de certains mordus de livres qui m’en ramènent souvent », s’est-il rappelé. Pour ses sources, il indique que les étudiants lui ramènent des ouvrages déjà lus pour s’en procurer d’autres, l’héritage des enfants d’anciens lecteurs voraces alimentent souvent sa collection, notamment des livres littéraires. Rédha précise que cette activité donne une empreinte socioculturelle à la ville d’Alger, redonne des couleurs à une certaine époque de la ville d’Alger. « Les citadins algérois lisent énormément, même les touristes font de longues escales en passant par ici. L’aménagement de cet espace a embelli cette placette stratégique de la capitale, avant c’était un endroit de délinquance ; de nos jours, des jeunes empruntent des livres en attendant un ami sur un banc en face », a-t-il fait savoir. Plonger le regard dans les centaines d’ouvrages présentés c’est faire immersion dans différentes types de bouquins scientifiques, de sciences humaines, de beaux livres, mais surtout des livres d’histoire et un océan d’ouvrages littéraires de différentes époques. Des livres rares, des éditions anciennes avec un certain piment nostalgique pour les anciens. On trouve également des disques de musique 33 tours, des vinyles qu’on ne trouve nullement ailleurs. « Les vieillards cherchent après ces disques, ils y trouvent une certaine saveur, nous cherchons ces disques pour les mettre en vente au grand bonheur des mélomanes des musiques anciennes », note encore Rédha. De son côté, Merzak Dehham se réjouit de cette passion qui lui procure du plaisir et qui en transmet aux lecteurs fidèles. Il précise que des lecteurs fidèles tissent des liens avec le bouquiniste et se rendent régulièrement faire des emplettes livresques. «Nous avons la clientèle estudiantine, j’ai remarqué que les femmes lisent plus que les hommes, nous avons aussi les lecteurs assidus, ceux qui viennent tous les jours pour se procurer un bouquin afin de le lire dans le train», a-t-il noté. Portant une casquette de la marine, ancien journaliste de la presse nationale, Merzak dit que l’APC d’Alger-Centre a facilité la tâche aux bouquinistes depuis le mandat de Zitouni, par la suite, Bettache a fait don de chapiteaux. Mais il estime que cette activité pourrait prendre d’autres dimensions dans un cadre plus organisé. « Alger est une grande capitale, elle doit se mettre au diapason de l’activité des bouquinistes qui font le charme de certaines villes européennes. Ça serait bien d’installer des petits kiosques, car nous ne travaillons par lorsqu’il pleut, lorsque le vent souffle. Ça serait plus pratique également de donner des numéros aux kiosques, ce qui faciliterait la tâche aux lecteurs pour se repérer », a-t-il préconisé. Merzak déplore que ce lieu ne soit pas diversifié et ouvert à d’autres arts comme la peinture et la musique.

Kader Bentounès