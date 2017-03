Syrie : Violents combats à l'est de Damas

Des affrontements violents ont eu lieu hier dans l'est de Damas après une attaque surprise de terroristes et de rebelles contre les forces régulières, a indiqué la télévision d'Etat. Ces combattants, menés par des terroristes du Front Fateh al-Cham, l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda, ont attaqué dans le quartier de Jobar, avançant dans le secteur de la place des Abbassides. «Ils ont visé les forces syriennes avec deux voitures piégées et plusieurs kamikazes». Le contrôle de Jobar, où des affrontements ont lieu depuis deux ans, est partagé entre d'un côté des rebelles alliés à des terroristes et de l'autre les forces gouvernementales. La télévision d'Etat a de son côté indiqué hier que l'armée était en train de «déjouer une attaque de terroristes» grâce à des tirs d'artillerie et avait ordonné aux habitants de rester chez eux. Elle a diffusé des images de la place des Abbassides, d'ordinaire très fréquentée, mais cette fois complètement vide, où les seuls bruits audibles étaient ceux des détonations. Selon des correspondants de presses à Damas, l'armée a bouclé tous les accès à la place des Abbassides et des explosions résonnaient dans la ville. Ces violents combats ont fait au moins 20 morts au cours des dernières 24 heures. Sur un autre front, la menace israélienne se fait de plus en plus pesante. Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a prévenu hier que l'aviation israélienne détruira les systèmes syriens de défense aérienne si l'armée syrienne tire à nouveau des missiles contre des avions israéliens en opération en Syrie. «La prochaine fois que les Syriens utilisent leurs systèmes de défense aérienne contre nos avions, nous les détruirons sans la moindre hésitation», a averti M. Lieberman. Cet avertissement intervient à la suite d'un raid aérien israélien mené vendredi en Syrie. Cette attaque avait provoqué en riposte un tir de missile syrien contre un des avions israéliens. À Astana, où se déroule les pourparlers inter-syriens, le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov, s'est félicité samedi de l'avancée réalisée lors de ces rencontres, estimant toutefois que la non-participation de l'opposition armée à la dernière réunion démontre qu'il y a «certains Etats qui ne désirent pas un règlement» au conflit.

Dans un entretien téléphonique avec son homologue, français Jean-Marc Ayrault, le Chef de la diplomatie russe a noté que «la non-participation de quelques groupes de l'opposition armée à la dernière réunion d'Astana dévoile les tentatives continues de certains pays d'entraver une solution pacifique au conflit syrien.» Les représentants de l'opposition armée avaient annoncé le 16 mars dernier que leur délégation n'allait pas participer à la réunion d'Astana-3 tenue les 14 et 15 mars.

M. T. et agences