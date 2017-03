Législatives : Les petites formations aspirent à devenir grandes

Au fur et à mesure que le rendez-vous du 4 mai, date des législatives, approche, les partis politiques redoublent de sorties et de rencontres avec les citoyens dans le but de convaincre l’électorat. D’abord pour mobiliser la foule à aller voter massivement et ensuite pour tenter de séduire l’électorat du bien-fondé de leur programme politique et leur projet de société. D’autres formations ont organisé leur premier congrès, étant de nouveaux arrivés dans le paysage politique algérien, à l’image du Mouvement d'Edification Nationale dont Mustapha Belmehdi a été plébiscité à sa tête.

Dans une première réaction, le président du MEN a mis en garde contre les « dangers » qui guettent l'Algérie et les agendas étrangers « destructeurs » ciblant des pays stables comme le nôtre et salué à cette occasion les réalisations accomplies par l'Algérie en termes « d'unité nationale » et de « construction » des institutions stratégiques de l'Etat, en dépit, a-t-il souligné, des « entraves » rencontrées et des « machinations » ourdies contre elle. « C’est là que résident l'importance et la valeur de la politique de réconciliation nationale initiée par le président de la République. L’urgence est ainsi de préserver l'unité nationale, la cohésion sociale et la souveraineté nationale », a estimé Belmehdi qui évoquera naturellement le rendez-vous électoral du 4 mai. « Le scrutin permettra de renforcer le rôle des institutions de l'Etat », a-t-il soutenu en présence notamment du président du FJD, Cheikh Djaballah, qui a affirmé de son côté que l'alliance scellée entre sa formation, le MEN et le mouvement Ennahda sous l’appellation de l’Union pour la renaissance, la justice et l'édification constitue un « cadre » et une « voie » de réforme à partir d'une vision « alternative » et « futuriste ».



échec aux manœuvres déstabilisatrices



Les prochaines législatives constituent, aux yeux du PNA, une halte « importante » en vue de « mettre en échec » toutes les manœuvres visant la « déstabilisation du pays ». Le président du Parti national algérien était en effet à Oran ce week-end où il a animé un meeting populaire à l’occasion du 5e anniversaire de la création de cette formation politique et souligné à l’occasion que la décision de participation aux prochaines législatives a pour objectif de marquer « l'ancrage » du PNA sur la scène politique.

Youcef Hamidi a rappelé que le PNA sera présent lors de ce scrutin avec 11 listes électorales du parti et 27 autres listes communes de l’alliance « El Feth », scellée avec 5 formations politiques, et s’est attardé longuement sur la formation et l’investissement dans l’homme, particulièrement la jeunesse. Il a salué également les « améliorations notables » en matière de service public enregistrées au niveau de l’administration, à travers le rajeunissement de l’encadrement et la modernisation de l’outil de gestion, ainsi que les réalisations dans le cadre du programme du président de la République dont le projet de la Grande mosquée d’Alger devant, selon lui, « rayonner » sur toute l’Algérie pour montrer son appartenance à un Islam « sunnite ».



Appliquer « scrupuleusement» les lois



Le président du Front Al Mostaqbal, Abdelaziz Belaid, a annoncé vendredi à Alger que sa formation politique participera aux législatives du 4 mai prochain avec 550 candidats dont 365 universitaires.

Le Front Al Mostaqbal participera aux prochains élections législatives avec des listes "propres et jeunes jouissant d'un excellent niveau scientifique et politique", a indiqué M. Belaid avant la tenue de la réunion de coordination avec les têtes de listes de son parti. Il a cité à ce propos la composante humaine de ces listes qui compte 365 universitaires dont 17 docteurs universitaires sur un total de 550 candidats. D'autre part, il a précisé que 182 candidats sur les listes de sa formation politique avaient un niveau secondaire, des jeunes en majorité ne dépassant pas les 41 ans. S'exprimant sur la représentation de la femme, M. Belaid a affirmé que le taux des femmes avait atteint 31% du total des candidats en lice. Concernant les wilayas où sera présent le Front Al Mostaqbal, il a indiqué que son parti avait rencontré "certaines difficultés au niveau de six wilayas", rappelant que le Front avait déposé 52 listes, 48 à l'échelle nationale et 4 circonscriptions de la communauté nationale à l'étranger. A cette occasion, M. Belaid a réitéré que le programme de la campagne électorale s'articulera autour des grands axes du programme du parti visant dans leur ensemble, l'édification d'un Etat de droit et de justice.

Par ailleurs, il a "dénoncé" l'"utilisation de l'argent" pour acheter les voix des citoyens, ajoutant que pour éviter ce nouveau phénomène, il est important, selon lui, d'appliquer scrupuleusement les lois".

S.-A.M.