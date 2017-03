M. Bedoui : Impartialité à l'égard de tous les candidats

Impartialité et transparence. Ces deux objectifs tiennent lieu d’instructions que le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, M. Noureddine Bedoui, a adressées aux membres du personnel relevant de son département et qui sont mobilisés pour assurer le bon déroulement des prochaines législatives du 4 mai.

L’ensemble des postulants à la députation, dont le nombre dépasse les 12.000 à être inscrits sur quelque 1.088 listes de candidatures, bénéficieront d’une considération équitable de la part des services du ministère de l’Intérieur engagés dans les préparatifs du prochain scrutin devant connaître son étape cruciale le 9 avril prochain correspondant au lancement de la campagne électorale qui s’étalera jusqu’au 30 du même mois.

Dans cette optique, l’impartialité que doivent faire valoir les services du ministère de l’Intérieur, et que M. Bedoui a rappelée hier en marge des premières Assises sur les micro-entreprises, devra se manifester notamment en terme de répartition des espaces réservés publics pour l’animation des meetings populaires.

Compte tenu de l’engouement manifeste des partis politiques et des candidats indépendants pour les prochaines législatives, le nombre total de ces espaces est de 7.434, soit en augmentation de 388 comparativement au même scrutin qui s’est déroulé en 2012. Ces données ont été communiquées, rappelle-t-on, par M. Bedoui lors de son exposé présenté récemment devant les membres de la commission juridique du Conseil de la nation et portant sur les préparatifs du prochain rendez-vous des urnes. Par la même occasion, il avait également souligné toute l’importance du scrutin du 4 mai qui revêt, a-t-il dit «un caractère spécial», dans la mesure où c’est la première élection à l’ère de la nouvelle constitution adoptée en 2016 et qui a consacré de notables avancées en termes de promotion de la pratique démocratique, d’équilibre institutionnel et de respect des libertés individuelles et collectives. Ainsi, les concepts d’impartialité et de transparence conformément aux lois de la République, rappelés hier par le ministre de l’Intérieur, trouvent toute leur signification dans cette volonté des pouvoirs publics de faire du prochain rendez-vous électoral une étape supplémentaire dans le processus de consolidation de l’ancrage de l’Etat de droit, un des objectifs phares, inscrits en première ligne de la politique du président de la République. Un autre élément et pas des moindres, et qui conforte le principe de transparance évoqué hier par M. Bedoui, l’assainissement du fichier électoral et sa mise à disposition à l’ensemble des candidats en lice. «Cela est essentiel en effet pour assurer la transparance des résultats des législatives du 4 mai », comme l’a souligné le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), M. Abdelwahab Derbal, dans sa récente déclaration publique. Il a aussi assuré que l’instance qu’il dirige se dressera contre toute personne qui chercherait à porter atteinte à l’honnêteté des élections. Sur un autre volet, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales a eu également à s’exprimer au sujet des candidats ayant remis en cause les motifs de rejet de leurs candidatures. « Nous appliquons la loi, ceux qui doutent de nos décisions peuvent saisir la justice, celle-ci étant la juridiction compétente pour statuer dans ces questions », a fait savoir M. Bedoui, avant d’appeler à une participation massive des citoyens aux prochaines législatives. C’est aussi là le souhait ouvertement exprimé par la totalité des partis en lice. Toutefois, et pour s’assurer d’une participation des Algériens, qui soit à la hauteur des attentes, les partis politiques auront tout à gagner à présenter des référents programmatiques et idéologiques qui, comme l’a dit le professeur Mohammed Taibi dans une déclaration à El Moudjahid, permettraient certainement d’éviter le «syndrome» de l’abstention.

Karim Aoudia