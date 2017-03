Protection civile : 6.753 interventions en 72 heures

Pas moins de 6.753 interventions ont été effectuées ces dernières 72 heures par les unités de la protection civile, pour porter aide et assistance à des victimes d’accidents de la route et d’autres domestiques. Il a été question également d’évacuations sanitaires et d’extinction d’incendies. Parmi les nombreux accidents de la circulation enregistrés durant cette période, quinze ont été mortels et ont fait 21 morts et 59 blessées. Les victimes ont été traitées sur place avant d’être transportées vers les structures hospitalières les plus proches, par les éléments de la protection civile. Selon le communiqué de la protection civile, le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau des wilayas de Ghardaïa, El Oued et Chlef. Une collision entre un camion de type semi-remorque et un véhicule léger, au niveau de la commune de Berriane (Ghardaïa) a été fatale pour 5 personnes et a causé des blessures à une autre victime de cet accident. A El Oued, 4 personnes ont trouvé la mort et 25 autres ont été blessées, suite à une collision entre un camion de type semi-remorque et un bus de transport de voyageurs au niveau de la commune de Djamaa.

Le troisième accident le plus dangereux est survenu du côté de Chlef où trois personnes sont décédées et trois autres ont été blessées, suite à une collision entre un camion et un véhicule léger, dans la commune de Chettia. Aussi et pas plus tard que jeudi dernier, une personne a trouvé la mort et une autre a été grièvement blessée dans un accident de la route survenu sur la voie de contournement nord de la ville de Batna, a-t-on appris auprès de la protection civile. L’accident s’est produit lorsqu’une voiture touristique immatriculée dans la wilaya de Biskra s’est renversée à la suite d’un dérapage, causant la mort sur place d’une femme âgée de 33 ans et des blessures à une quinquagénaire, a précisé la même source.

Les victimes de cet accident ont été transportées par les éléments de la protection civile vers le centre hospitalier universitaire de Batna.

Il convient de signaler, également que durant la période étalée du 16 au 19 mars, les services de la protection civile se sont dépêchés pour prodiguer les soins de première urgence à six personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO, émanant des chauffe-bains et chauffages à l’intérieur de leur domicile. Ces accidents domestiques ont eu lieu à Jijel (3 personnes incommodées par le CO), Médéa (deux personnes) et Bouira où l’on recense une personne incommodée par le CO. Il faut dire également que le communiqué souligne que les sapeurs pompiers ont procédé à l’extinction de cinq incendies urbains, industriels et divers dans les wilayas d’Alger, Médéa, Adrar, Ghardaïa et Biskra. Ces incendies ont causé des brûlures de premier degré à quatre personnes dont une personne à Médéa et trois personnes à Ghardaïa.

Faut-il le rappeler, les secours de la protection civile sont intervenus du 5 au 11 mars pour l’extension de 670 incendies urbains, industriels et divers alors que 4.677 opérations d’assistance aux personnes en danger ont été effectuées durant la même période.

Le bilan des dernières 72 heures relève par ailleurs l’intervention des secours de la Protection Civile des wilayas de Sétif et Annaba pour le repêchage de deux enfants, âgés de 11 et 12 ans, qui sont décédés noyés dans des bassins d’eau, à Sétif au lieu-dit Mechtat el Mekarcha, commune d’Ain Azel, et à Annaba à la cité Bouzaaroura, commune d’El Bouni.

Soraya Guemmouri