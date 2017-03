Lancement du programme de la formation en langue italienne : 11.000 élèves ont choisi cette option

« Notre ambition est d’améliorer les compétences linguistique et communicatives des PES d’italien, de leur fournir un ensemble de principes pédagogiques qui leur permettront d’optimiser les processus d’enseignement de la langue italienne, qui connaît un réel engouement auprès des apprenants du cycle secondaire », tels sont les propos tenus par la ministre de l’Education nationale.

Mme Nouria Benghebrit qui a procédé, hier, au lancement d’un programme de formation sur « l’amélioration des compétences linguistiques et communicatives des enseignants de la langue italienne », en présence de Son Excellence Monsieur l’ambassadeur d’Italie en Algérie, M. Pasquale Ferrara, a fait savoir que cette formation entre le cadre de la coopération algéro-italienne et que l’objectif de cette initiative s’inscrit en droite ligne dans la politique du ministère qui accorde à la professionnalisation des personnels par la formation, un intérêt majeur.

« Il s’agit d’un cycle de formation de trois sessions qui a un objectif double : l’amélioration des pratiques pédagogiques des enseignants et l’amélioration de leur maîtrise de la langue italienne », a-t-elle dit.

Dressant le bilan de l’enseignement de cette langue étrangère en Algérie, la ministre a indiqué que celle-ci connaît un engouement qui ne se dément pas, selon elle, depuis l’intégration de la langue italienne comme langue étrangère dans le cursus scolaire en secondaire, en 2013, le nombre d’élèves qui ont fait le choix d’apprendre cette langue a pratiquement triplé, passant d’un peu plus de 4.000 à près de 11.000 en 2017. « Corolairement, le nombre d’enseignants de cette langue a lui aussi connu un accroissement conséquent, passant de 108 à 149 professeurs, repartis sur 204 lycées, dans 28 wilayas », a-t-elle indiqué. D’où, a-t-elle poursuivi, l’intérêt de cette formation, dispensée par les experts italiens dont le professeur Ezio Sina qui a été l’un des membres de la commission italienne pour la construction des curricula scolaires et ce, au profit d’un noyau de 90 enseignants de la langue italienne, ces enseignants « une fois formés, alimenteront le vivier national de compétences, en tant que personne-ressources, chargées de la démultiplication de ces sessions au niveau régional, puis local », a-t-elle escompté.

Mme Benghebrit a estimé, qu’« il est indéniable qu’à l’ère de la mondialisation et de l’économie du savoir, investir dans l’enseignement des langues étrangères est un véritable atout pour nos enfants. Cela passe inévitablement par une formation continue de qualité des enseignants, alors même où de nouvelles professions émergent », a-t-elle dit, tout en ajoutant que l’éducation nationale compte grandement bénéficier de l’expérience italienne dans bien d’autres domaines éducatifs. « L’Italie, qui compte parmi ses plus illustres pédagogues Maria Montessori, figure de proue des sciences de l’éducation, pourrait nous accompagner dans notre démarche de construction d’une école de qualité dans le cadre de nos engagements internationaux communs, notamment l’ODD 4 ». La ministre a souligné dans ce sens la disponibilité du ministère à examiner, avec les partenaires italiens, l’opportunité de nouvelles pistes de collaboration notamment dans le domaine de l’éducation inclusive, domaine dans lequel l’Italie est considérée, depuis plus de trente ans, comme l’un des pays les plus avancés, « cette dynamique viendrait renforcer davantage les liens d’amitié et de coopération entre nos deux pays », a-t-elle conclu. De son côté, l’ambassadeur d’Italie en Algérie, M. Pasquale Ferrara, a indiqué que cette session revêt une valeur stratégique car elle vise à assurer une formation de haut niveau aux enseignants de langue italienne, soulignant qu'il a été proposé de faire appel à des enseignants universitaires de haute compétence".

Il a également salué la décision du ministère de l’Education nationale d’intégrer la langue de Dante dans son programme disciplinaire en 2013. « Après cette décision, nous avons des bacheliers algériens mention langue italienne, nous proposons des formations au centre culturel italien avec des cycles de formation en Italie pour les mieux classés », a-t-elle noté.

Le diplomate a indiqué qu’une nouvelle mesure a été prise par le ministère des Affaires étrangères italien qui a, entre autres, pour mission de promouvoir la langue italienne d’octroyer des bourses d’études en Italie aux jeunes diplômés algériens en langue italienne.

Sarah A. Benali Cherif



Mme Benghebrit : « Aucune décision de fermeture d’école coranique n'a été prise »

« Le ministère de l’Education nationale a ouvert un débat avec le ministère des Affaires religieuses sur la préparation des élèves du préscolaire dans ces écoles pour leur passage à la première année primaire », a déclaré Mme Benghebrit en marge du lancement d’un programme de formation sur « L’amélioration des compétences linguistiques et communicatives des enseignants de la langue italienne ». La ministre a démenti la rumeur concernant, la prise d’une décision ministérielle pour la fermeture d’écoles coraniques précisant que le ministère de l'Education nationale assure la prise en charge de l'enseignement préscolaire notamment en matière de préparation des programmes. « L’école coranique continuera à jouer son rôle avec une valeur ajoutée qui est le programme exigé par le ministère de l’Education », a-t- elle rassuré. Concernant les résultats du deuxième trimestre qualifiés de « catastrophiques » par certains syndicats, la ministre a souligné que l'on ne peut évaluer ce trimestre actuellement car les conseils de classe se sont tenus à la fin de la semaine dernière et que les bulletins de notes ont été remis aux parents d'élèves jeudi. « Les résultats seront connus prochainement lors d'une conférence de presse, comme cela s’est fait pour le premier trimestre », a-t-elle révélé.

S.A.B.C