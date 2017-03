Promotion de l’investissement local à Laghouat : De nouvelles zones d’activités

De nouvelles zones d’activités sont projetées à travers la wilaya de Laghouat, dans le cadre de la promotion de l’investissement local, a-t-on appris dimanche des services de la wilaya. Des terrains ont été délimités pour servir d’assiettes à trois zones au niveau des communes d’El-Assafia, Sidi-Makhlouf et Aflou, dont l’étude technique a été confiée à l’agence foncière de la wilaya de Laghouat. D’autres terrains ont été choisis pour accueillir huit zones d’activités au niveau d’autres communes de la wilaya, en vue d’accompagner son développement économique. La wilaya de Laghouat s’est vue accorder aussi une nouvelle zone industrielle de 600 hectares, en prolongement de celle de Bouchaker, en attendant son aménagement, une opération qui devra se dérouler sur différentes étapes. S’agissant de l’opération d’assainissement du foncier destiné à l’investissement local, les instances concernées ont fixé la fin du mois en cours comme délai pour procéder à l’annulation des concessions concernant les projets non-lancés et la récupération des terrains leur ayant été attribués, selon la même source.

Les projets lancés bénéficieront d’un accompagnement et se verront accorder toutes les facilités nécessaires pour leur entrée en phase de production, afin dé générer des emplois et valoriser les résultats réalisés. La wilaya de Laghouat a enregistré ces dernières années la concrétisation de plusieurs projets d’investissement «réussis», susceptibles d’assurer la couverture des besoins locaux en divers produits. (APS)