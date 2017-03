Exportation : L’internationalisation est nécessaire

Le président de l’Association des exportateurs algériens (ANEXAL), Ali Bey Naceri a insisté, hier sur la nécessité, d’encourager les entreprises nationales dotées de capacités d’exportation à conquérir des marchés étrangers.

S’exprimant, à l’émission L’invité de la rédaction de la Chaîne III de la Radio nationale, il a tenu à souligner que si nous continuons à rester enfermés en Algérie on ne peut prétendre développer les exportations car l’internationalisation des entreprises est une « obligation absolue ». Appuyant ses dires, l’expert, à rappelé que lors d’une récente rencontre avec des opérateurs économiques Nigériens à Niamey, ces derniers ont évoqué cette question, en reprochant à leurs homologues algériens de n’être pas présents au demeurant. Mettant à profit cette occasion, l’invité à évoqué la question de la réduction de la facture d’importation, en estimant que celle-ci est « l’ultime défi » qui se pose au gouvernement, car il y a des « incontournables ». « Donc, a-t-il expliqué, les équipements et les intrants pour la production nationale nécessitent au moins une enveloppe financière de 30 milliards de dollars et à cela s’ajoute également le poste alimentaire qui est de l’ordre de 5 milliards de dollars. Ajoutant que « d’après les chiffres de 2016, il y a un « incompressible » de l’ordre de 38 milliards de dollars », tout en affichant ses doutes quant à la réduction de volume des importations et le ramener à un seuil de 35 milliards de dollars annuellement tout en considérant qu’il s’agit là d’un défi « considérable ». « Oui ! il y a une baisse substantielle de la facture d’importation de 11 milliards de dollars ces deux dernières années mais il faut aller vers les vraies causes de cette réduction », a-t-il precisé.

Il estime qu’il est impossible de descendre au dessous de ce seuil, signalant que tout le tissu industriel algérien est extraverti. C'est-à-dire que si l’étude de marché fonctionne bien, automatiquement les importations de ces intrants et équipement vont augmenter mécaniquement. En réponse à une question relative au déficit enregistré dans la balance commerciale en raison de la baisse des exportation de pétrole , il a souligné que soumettre à des licences d’importations et réduire la facture d’importation n’est pas facile mais pourquoi le gouvernement a procédé à la prise de cette décision rapidement : « A mon avis, les pouvoirs publics auraient dû chercher en premier lieu le moyen comment aller vers l’augmentation des exportations hors hydrocarbures et comment produire plus en Algérie », a-t-il soutenu. Et de poursuive « tous les efforts de gouvernement doivent aller maintenant vers cette vision qui est bien évidement l’augmentation de la productivité nationale et le développement de niveau d’intégration de l’économie ». Pour aller vers ce levier, l’expert a insisté sur la nécessité d’organiser une rencontre concertation entre le gouvernement et les acteurs économiques. Tout en s’interrogent « jusqu’à quand, l’Etat va-t-il continuer à jouer le rôle d’acteur économique ». Il considère que réguler le marché par des décisions administratives est contre-productif, sinon insuffisant. Il faut, insiste-t-il, aller à l’écoute des acteurs économiques qui sont sur le terrain et laisser le marché « décider de lui-même et de ce qu’il faut ou non importer ».

Le président de l’ANEXAL a affirmé qu’il existe, des filières qui sont excédentaires pour aller vers les marchés extérieurs. « L’exportation, a-t-il ajouté, est un acte qui relève de l’entreprise qui recherche le profit et non pas un acte relevant de la régulation ».

M.A.Z.