M. Sellal aux porteurs de projets : L'Etat continuera d'apporter son aide

l Le président de la République décoré par la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs

l Rééchelonnement (sous conditions) du remboursement des crédits

l 681 milliards DA de crédits alloués aux mécanismes de soutien à l'emploi des jeunes

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a présidé hier à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration à Ain Benian, (Alger), l'ouverture des premières assises nationales sur les petites entreprises en présence du secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, et des membres du Gouvernement. Plus de 1000 jeunes entrepreneurs venus des différentes régions du pays prennent part à ces assises organisées par la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.



Et c'est reparti : les jeunes entrepreneurs sont à l'honneur ! Tant attendus, les travaux des Assises nationales sur la micro-entreprise ont débuté hier à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration de Aïn Benian à Alger. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal, en présence de nombreux ministres, du secrétaire général de l’UGTA, des walis et des responsables des banques et des dispositifs de soutien à l’investissement et emplois des jeunes, a d’emblée exhorté les jeunes entrepreneurs à suivre les actions d'investissement et de participer activement à proposer l'ensemble des voies et moyens devant concourir au développement de l'acte d'investir en Algérie. Dans ce sens, il a indiqué que de nouvelles mesures allaient être prises pour soutenir les jeunes entrepreneurs désirant investir dans les activités de production. «Nous allons prendre de nouvelles mesures pour tous les jeunes désirant investir dans des domaines producteurs qui couvrent les besoins du marché national», a affirmé M. Sellal. «Nous devons aller vers le bon sens : produire tout ce qui est importé ici en Algérie. La volonté du gouvernement est d'orienter les futures micro-entreprises vers la production pour couvrir nos besoins», a insisté le Premier ministre. L’occasion a été pour lui aussi de rappeler que les crédits alloués, à travers les dispositifs de soutien aux jeunes, se chiffrent à 681 milliards de DA, ajoutant que le remboursement de ces crédits a lieu régulièrement, alors que les retards dans le remboursement des crédits tourne autour de 19% et l’opération se déroule conformément aux procédures bancaires conventionnelles. Afin d'encourager ces jeunes entrepreneurs, M. Sellal a également annoncé un rééchelonnement du remboursement des crédits contractés par ces entreprises pour résoudre leurs problèmes en termes de liquidités. «Nous n'allons pas vous donner de l'argent, nous allons juste vous aider à ramener de l'argent par vous-mêmes», a-t-il dit. Chiffres et faits à l’appui, il a relevé que les mécanismes ANSEJ et la CNAC sont à l’origine de la création d’un nombre important de PME lesquelles ont permis la création de 2 millions de postes d’emploi. L’autre résultat enregistré est celui des 190.000 micro-entreprises créées par des jeunes diplômés de l’université et des centres de formation professionnelle. Ainsi, ces performances montrent que la politique du gouvernement se précise en termes d’anticipation sur toutes les difficultés pouvant surgir et freiner la politique nationale d'investissement, en allant vers plus de facilitations en termes de ressources foncières et de financement des projets par les banques. Le Premier ministre a exprimé son optimisme quant à la situation de l'investissement et les perspectives de son développement tout en anticipant les contraintes et les opportunités d'investissement et les mesures permettant de favoriser l'amélioration de l'environnement de l'investissement. Il s’est également félicité de voir que l’Algérie compte des entreprises et des micro-entreprises qui se démarquent par leur esprit d’innovation dans le domaine des TIC. En effet, l’Algérie s’est hissée dans l’innovation et la compétitivité grâce à de jeunes entrepreneurs dont les expériences constituent des exemples à suivre. Il convient de souligner que cela n’allait pas de soi pour un pays comme l’Algérie qui a accusé un retard dans le domaine économique avec un marché intérieur exigu et une industrie des plus modestes. Et pourtant, ces handicaps ont été transformés en forces grâce à l’esprit d’entreprise des jeunes. Les technologies évoluent sans cesse, l’Algérie regorge de ces startups cachées, qui contribuent au dynamisme de l’économie et à offrir à la population une qualité de vie meilleure. M. Sellal a invité les participants à rester ouverts, à l’affût des opportunités, sans tabous mais avec le souci du bien collectif, tant cela fait partie des principes qui permettront à notre pays de continuer à diversifier son économie, en redynamisant la production nationale dans l’industrie, l’agriculture et les services et en capitalisant sur le savoir-faire.

Peu avant le début de la rencontre, M. Sellal a visité une exposition des start-up spécialisées dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et a entendu des exposés sur les réalisations des jeunes ainsi que leurs préoccupations, insistant sur la nécessité de l'investissement local et la génération d'emplois. A l'ouverture, un film-documentaire a été projeté sur les différentes étapes de la politique initiée par le Président de la République en matière de prise en charge des jeunes et de leur promotion. A cette occasion, le Président de la République a été décoré par la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs en reconnaissance de ses efforts consentis en direction de cette frange de la société.

Farid Bouyahia

Remboursement des crédits

Rééchelonnement sous conditions

Le rééchelonnement du remboursement des crédits contractés par les micro-entreprises en difficultés financières se fera sous certaines conditions, a indiqué hier, le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, en marge des Assises nationales sur la micro-entreprise. «Il y aura des contacts qui seront lancés entre le jeune entrepreneur en difficulté et sa banque.

Il va y avoir des études au cas par cas, mais l'opération (de rééchelonnement) se fera sous trois conditions», explique le ministre. Il s'agit de la disponibilité des équipements financés par la banque, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas vendus par l'entreprise, que le dossier ne soit pas transféré vers le Fonds de garantie des PME, et que le jeune entrepreneur engage réellement des efforts pour conforter son entreprise, précise M. Babaammi.

Selon lui, ces difficultés de remboursement des crédits sont dues principalement à des lacunes dans la maîtrise de la gestion par ces jeunes entrepreneurs. (APS)





Université -entreprise économique

Nécessité du partenariat

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a affirmé que l'établissement d'un partenariat entre l'université et l'entreprise économique est devenu «une nécessité impérieuse pour réaliser le développement durable».

Lors d'une intervention à l'occasion de la tenue des premières assises nationales sur les micro-entreprises, M. Hadjar a précisé que ce partenariat «requiert la consolidation des formations universitaires à caractère professionnel, et ce, en accord avec les nouveautés du marché de l'emploi». A ce titre, M. Hadjar a estimé que l'université algérienne « faire face aujourd'hui à un double défi, celui de la nécessité de dispenser une formation universitaire de qualité basée sur la qualification scientifique, et celui de la nécessité de s'adapter aux besoins du marché de l'emploi». Rappelant les démarches de son secteur visant à « encourager la culture de l'entrepreneuriat en milieu universitaire», M. Hadjar a mis en exergue « la disponibilité» de ses services à consolider la coopération entre divers secteurs ministériels intéressés par le domaine de l'entrepreneuriat. A cette occasion, M.Hadjar a rappelé les principales mesures contenues dans la loi relative à la Recherche scientifique, notamment celles portant sur le développement de la recherche scientifique au sein des entreprises économiques. (APS)

Formation des ressources humaines

Un important budget

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki a affirmé hier à Alger, que l’Etat avait consacré un important budget au renforcement des moyens de la formation de la ressource humaine qualifiée, notamment dans les secteurs prioritaires.

Le ministre qui intervenait lors des travaux des assises nationales sur les micro-entreprises, a indiqué que l’Etat avait consacré un « important » budget au renforcement des potentialités humaines et matérielles nécessaires pour la formation de la ressource humaine qualifiée, notamment dans les secteurs prioritaires dont ceux de l’industrie, de l’agriculture, du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des TIC et d’autres secteurs stratégiques.

Dans le même contexte, M. Mebarki a souligné les potentialités mobilisées en vue de la préparation des jeunes en leur offrant les qualifications et compétences requises afin de les intégrer dans le monde du travail ainsi que la création d’activités économiques sur la base des programmes et dispositifs favorisant la création d’activités génératrices de richesse.

Le ministre a indiqué également que la formation professionnelle tendait principalement à une amélioration « durable » de l’activité de la formation et de la qualification des ressources humaines conformément aux développements technologiques en vue de faire face aux fluctuations économiques et de répondre efficacement aux besoins urgents et prioritaires.

D’autre part, M. Mebarki a estimé que les TIC, les services de la téléphonie et l’économie numérique représentaient « une source pour une croissance économique considérable non exploitable à ce jour », mettant l’accent sur le travail qui s’effectue progressivement à la base d’une stratégie convenable pour la formation des ressources humaines qualifiées capables de contribuer au développement des entreprises économiques dans ce domaine vital.

Dans ce cadre, le ministre a mis l'accent sur la volonté du gouvernement pour la prise en charge de la formation des ressources humaines nécessaires pour une bonne marche des entreprises économiques et à garantir la modernisation du mécanisme de la formation tout entière avec l’intégration des technologies adaptées pour un enseignement et une formation moderne ainsi que l’adoption des méthodes d’ingénierie pédagogiques innovées selon des normes universelles. (APS)