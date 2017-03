SéTIF : Les réalisations de la liberté

La célébration du 55e anniversaire de la fête de la Victoire si elle a été marquée par une dimension profonde d’hommage et de reconnaissance à l’endroit de ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté, n’a pas été sans se traduire par la réception de nouvelles réalisations allant dans le sens de l’amélioration du cadre de vie du citoyen.

C’est ainsi que le wali, accompagné du président de l’APW, du secrétaire de wilaya de l’organisation des moudjahidine, s’est rendu dans la matinée au Mémorial des martyrs où une gerbe de fleurs sera déposée à la mémoire de nos glorieux martyrs.

Dans la daïra de Guedjel, une cérémonie analogue se tiendra sur l’esplanade abritant « Kitab Echahid » en présence de nombreux notables et moudjahidine. La visite au domicile du moudjahid Mebarki Lahcene, qui sera honoré, ne sera pas sans être marquée par une image forte de reconnaissance à Guedjel où le wali procédera à l’inauguration d’une antenne administrative et saisira cette opportunité pour s’entretenir longuement avec des citoyens.

La baptisation d’une salle polyvalente flambant neuf au nom du chahid Lamèche Brahim dont le taux d’avancement est de 97% et sera suivie à Rass El Ma par l’inauguration d’une subdivision des travaux publics qui porte à 20 le nombre de ces structures, soit une subdivision par daïra, réalisées toutes au titre de la décentralisation de la décision, l’entretien et une intervention rapide sur le réseau routier.

La remise des décisions et des clefs de 30 logements socio-locatifs dans une climat de fête populaire, n’en sera pas sans susciter un profond sentiment de satisfaction dans une wilaya où plus de 5.700 unités du genre sont déjà pré affectées et 2.700 attribuées. Dans la commune de Ouled Saber l’inauguration d’un nouveau centre de santé à Bir Abdalah et la mise en service du gaz naturel dans cette même localité secondaire avec pas moins de 800 branchements dont le coût par unité est de l’ordre de 30 millions de centimes, faut-il le rappeler, étaient noyés dans cette formidable ambiance de baroud, de chants et de cavaliers, exprimant leur joie et fêtant intensément cette journée de la Victoire dans une wilaya où le taux de couverture dépasse aujourd’hui 95%. Des moments de joie que le wali vivra aux côtés des élèves de l’école de Bir Abdalah avant de procéder à la baptisation d’une auberge de jeunes de 50 lits au nom du chahid Ourib Abdelhamid et présider une cérémonie à l’issue de laquelle seront honorés des moudjahidine et ayants droit.

F. Zoghbi