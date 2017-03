COMMENTAIRE : La justesse d’un choix

L’Algérie n’a pas attendu la crise économique pour diversifier ses investissements. Cela a commencé dans les années 1990 avec le développement de la branche électronique considérée comme inaccessible à cause de sa haute technicité.

Le pari était risqué avec la présence sur le marché de grandes marques. L’Algérien, qui ne voulait pas sacrifier son confort, n’était pas prêt à faire confiance à la production nationale. Grâce aux avantages accordés par l’Etat, cette dernière s’est développée et de l’assemblage on est passé au montage puis à la création de marques algériennes. Aujourd’hui, ces marques se sont imposées sur le marché national par leur qualité, leur design, leurs prix et surtout la disponibilité du service après-vente.

Les producteurs nationaux, qui se sont attaqués même à la fabrication du dernier venu dans ce domaine à savoir les smart-phones ont inscrit l’exportation comme second objectif de leur politique commerciale après la satisfaction des besoins du marché national.

Ce qui ne peut que satisfaire les pouvoirs publics qui ont fait justement de la diversification des exportations une de leurs priorités. Au passage, ce développement a permis de baisser la facture en devises pour cette branche. Ce succès montre la voie pour relever un autre défi celui du développement de l’industrie automobile. Ce secteur, qui participe du même confort pour les citoyens, occupe une place importante dans les importations. Le marché algérien qui est l’un des plus importants sur le continent africain ne pouvait être laissé à la merci des constructeurs étrangers. Non seulement son coût en devises est important, mais les emplois, tout comme les richesses créées, sont peu nombreux. Cela explique la décision du gouvernement d’obliger les concessionnaires à investir, puisqu’un marché de cette importance est un atout pour la construction d’un appareil de production.

En attendant l’injection d’un nombre conséquent de véhicules fabriqués en Algérie, ce sont les voitures d’occasion qui ont vu leurs prix doubler, voire tripler.

Plus pour longtemps, indiquent les experts, qui demandent aux clients potentiels de patienter le temps que la stratégie mise en place donne ses résultats, comme cela a été le cas pour l’industrie électronique.

Ces experts se basent sur l’intérêt accordé par les constructeurs automobiles, à leur implantation en Algérie, pour évoquer la justesse du choix effectué.

Toutes ces usines ont pour mission, en plus de la satisfaction des besoins internes, l’exportation notamment vers les pays africains. C’est dans ce cadre que l’annonce par le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue arabe, de l’ouverture prochaine de la route de l’Unité africaine, qui mène jusqu’à Lagos, requiert toute son importance. C’est un atout politique mais aussi économique. Avec la diversification de ses investissements, dans l’industrie électronique, automobile ou autre, notre pays peut satisfaire ses besoins et ceux de ses voisins par des produits de qualité et surtout abordables.

Fouad DAOUD