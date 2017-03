MDN : Cinq casemates détruites

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) ont détruit le 17 mars 2017 à Ain Defla, Tizi-Ouzou /1re RM et Bordj Bou-Arreridj /5e RM, cinq casemates pour terroristes, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Oran et Sidi Bel-Abbès/2e RM, a précisé la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont arrêté à Sidi Bel-Abbès et Tlemcen/2e RM, trois narcotrafiquants et saisi une quantité de kif traité s’élevant à 103,25 kilogrammes. D’autre part, des gardes-frontières ont mis en échec, à Souk Ahras, Tébessa et El Taref /5e RM, des tentatives de contrebande d’une importante quantité de carburants s’élevant à 20.708 litres, tandis que 15 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Bechar, Ouargla et Tlemcen.