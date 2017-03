Après avoir dérobé une arme à un militaire en patrouille : Un terroriste abattu à l'aéroport d'Orly

Un homme a été abattu hier matin par les forces de sécurité à l'aéroport d'Orly, au sud de Paris, après avoir dérobé une arme à un militaire en patrouille dans le cadre de la lutte antiterroriste, et le trafic aérien a été suspendu, a déclaré un porte-parole du ministère de l'Intérieur français. Vers 07h30 GMT, «un homme a dérobé une arme à un militaire puis s'est réfugié dans un commerce de l'aéroport avant d'être abattu par les forces de sécurité», a déclaré le porte-parole cité par l'AFP. Le «trafic aérien a été complètement interrompu» pour cet aéroport international, a annoncé l'aviation civile. Il n'y a pas eu de blessé, a précisé le ministère de l'Intérieur. Les deux terminaux d'Orly (Sud et Ouest) ont été fermés et les passagers étaient en cours d'évacuation, a indiqué Aéroports de Paris (ADP). Une opération de déminage était en cours pour déterminer si l'homme était porteur ou non d'explosif, a précisé le porte-parole du ministère de l'Intérieur Pierre-Henry Brandet. Le parquet antiterroriste de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête. L’homme en question était «connu des services de police et de renseignement», selon le ministre de l'intérieur. Cet homme est soupçonné d'avoir d'abord «ouvert le feu» lors d'un contrôle routier au nord de Paris, blessant légèrement un policier, a précisé le ministre Bruno Le Roux. Il a ensuite été «repéré» à Vitry-sur-Seine (sud de la capitale) pour avoir expulsé un conducteur d'une voiture avant de se rendre à Orly à bord de ce véhicule, selon le ministre.