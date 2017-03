Trump : «Je ne suis pas un isolationniste»

Le président américain, Donald Trump, a affirmé vendredi, aux côtés de la chancelière allemande, Angela Merkel, qu'il n'était «pas isolationniste» en matière de commerce mais partisan d'un commerce «équitable». «Je ne suis pas un isolationniste, je suis un partisan du libre-échange mais aussi du commerce équitable, et notre libre-échange a conduit à beaucoup de mauvaises choses» en termes de dettes et de déficits, a déclaré le dirigeant américain lors d'une conférence de presse commune avec Mme Merkel à la Maison Blanche. La dirigeante allemande a dit «espérer» la reprise des négociations commerciales entre l'UE et les Etats-Unis. Elle a également souligné que le «succès des Allemands» sur le plan de l'économie mais aussi sur les questions de sécurité et de paix allait de pair avec «l'intégration européenne».

«C'est quelque chose dont je suis profondément convaincue», a dit Angela Merkel, selon sa traductrice. «Je crois d'autre part que la mondialisation doit être façonnée avec un esprit ouvert», a poursuivi la chancelière. Après de durs propos sur les positions commerciales de Berlin, le président américain s'est montré plus conciliant en assurant que sur ce point, «avec l'Allemagne, je crois que nous allons véritablement bien fonctionner».

Le président américain a affirmé par ailleurs son «fort soutien» à l'Otan. «J'ai redit à la chancelière Merkel mon fort soutien à l'Otan tout comme le besoin pour nos alliés de l'Otan de payer leur juste part pour la défense» de l'alliance, a déclaré M.Trump lors d'une conférence de presse commune avec Mme Merkel à la Maison Blanche. La dirigeante allemande a pour sa part assuré que «l'Allemagne devait augmenter ses dépenses» dans l'Otan. «Nous nous engageons aujourd'hui à cet objectif de 2% (du produit intérieur brut, NDLR) jusqu'en 2024», a-t-elle déclaré.