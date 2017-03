Ecole Nationale Supérieure de Journalisme : Le cinéma s’invite à l’amphi

La culture cinématographique algérienne n’est pas née d’hier, mais a fait ses premiers pas pendant la guerre de la Libération en 1957 avec «Les réfugiés», un premier court métrage de 16 minutes, réalisé par cinq jeunes Algériens. Un jeune âge cinématographique peut-être, mais le cinéma algérien a toujours eu une longueur d’avance, étant le seul pays arabe et africain à avoir reçu la Palme d’or au festival de Cannes pour « Chronique des années de braise «, le film du réalisateur Mohamed Lakhdar-Hamina ; puis le chef d’œuvre «La bataille d’Alger» qui a connu un succès mondial avec trois nominations à l’Oscar. Actuellement, les amateurs et passionnés de la toile ont retrouvé ce plaisir que procure la splendeur du cinéma algérien à travers un club cinéphile siégeant au sein de l’Ecole Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l’information de Ben Aknoun (ENSJSI), et ce tous les mercredi après-midi au niveau de l’amphi « Norddine Naït-Mazi «, du nom de l’ ancien directeur du quotidien El Moudjahid. À titre informatif, le mercredi 15 mars, était dédié à une projection du film El-Achiq de M. Si Fodil A., comme primaire directement après son avant-première officielle, en présence du réalisateur et de certains comédiens. « Une initiative soutenue par le directeur de l’ENSJSI, M. Benzaoui qui n’a ménagé aucun effort pour que ce nouveau-né puisse voir le jour, mettant ainsi à la disposition des membres les moyens logistiques nécessaires pour le bon déroulement de l’événement », d’après M. Hadji, enseignant à l’Ecole et membre fondateur du club.

Déjà à son troisième cycle depuis avril dernier, nombreux sont les produits cinématographiques, produits entièrement algériens que le ciné-club a projeté, que ce soit de courts ou longs métrages, fictions ou même des films documentaires. Selon notre même source, une quinzaine de films ont été projetés, à titre d’exemple, nous citerons « L’envers du miroir » de Nadia Charabi, « Le puits » de Lotfi Bouchouchi, « Rachida » de Yasmina Chouikh, « Lala Z’bida » de Yahia Mouzahim. Certains étudiants sur place ont souligné la diversité des thèmes abordés qui varient entre des sujets de jeunesse, dramatique (La cause de la femme), mais aussi des thèmes avec un intérêt particulier pour l’histoire de l’Algérie et la guerre de libération nationale. L’idée principale derrière l’initiative, d’après son baptiseur, est d’initier les jeunes étudiants à la culture cinématographique dans un contexte purement algérien.

Le ciné-club propose une projection en présence des réalisateurs et les principaux comédiens ayant participé au film, suivie par un débat animé par deux jeunes étudiants de l’école à savoir, Amina H. et Moncef F., exposant ainsi l’idée principale du réalisateur, son approche, mais aussi les difficultés rencontrées au cours de son tournage ou réalisation, en présence des étudiants de l’Ecole ou venant de la faculté de journalisme et des professeurs enseignants et le staff administratif. En fin d’après-midi, à la clôture de l’événement, l’invité reçoit une attestation de participation remise par le directeur de l’école en guise de reconnaissance sous les applaudissements de l’assistance. Nous tenons à souligner la satisfaction des invités quant à la qualité du débat, appréciant ainsi le fait de s’adresser à un public averti représentant l’élite algérienne. Au final, nous pouvons dire que l’initiative est «une marche» dans la promotion des films algériens, anciens ou nouveaux, dans le milieu académique et estudiantin, ce qui ne peut qu’être bénéfique dans la sphère cinématographique développant ainsi le sens artistique et l’amour du 7e Art chez la nouvelle génération.

Amina Hachemi